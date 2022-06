Parque do Ibirapuera ganha reforma das quadras de basquete e nova área de esportes de areia

Neste sábado, o Parque do Ibirapuera ganhou uma repaginada em seu complexo esportivo. A Nike, em ação comemorativa de seus 50 anos, em parceria com a Urbia (gestora do parque), reformou duas quadras de basquete, além de ter feito benfeitorias no campo de futebol society e ter entregue duas novas quadras de areia para prática de esportes como futevôlei, vôlei de praia e beach tennis. Para o segundo semestre, está prevista a conclusão das reformas do espaço multiesportivo e do skate park.

A cerimônia de entrega foi iniciada com uma atividade pela manhã no Planetário, e contou com presenças de diversos atletas, como o campeão mundial de revezamento e semifinalista em Tóquio, Paulo André; a recordista brasileira e sul-americana e duas vezes campeã mundial no salto com vara, Fabiana Murer; o ala do São Paulo, Marquinhos; a multicampeã com a Seleção Brasileira de basquete , Janeth Arcain; as medalhistas a atacante da Seleção Brasileira de futebol feminino, Andressa Alves; a finalista olímpica Tatiele Carvalho; as medalhistas olímpicas de vôlei Fernanda Garay e Rosamaria; também prestigiaram o evento Andressa Alves.

Coube a Janeth Arcain dar os primeiros arremessos na quadra de basquete, durante uma clínica do esporte para crianças do Instituto Janeth. A multicampeã aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância da existência de locais na cidade para a prática do esporte. “É uma honra muito grande ser convidada para celebrar esse momento especial. Espero que essas quadras sejam palco para muitos jogos e, principalmente, que possam contribuir para que novas gerações se encantem como o basquete, assim como eu me encantei anos atrás'', afirmou.

Gustavo Viana, diretor de marketing da Fisia, distribuidora oficial da Nike do Brasil, ressaltou a qualidade das instalações que estarão disponíveis para os frequentadores do parque. “Ao longo dos últimos 50 anos, a Nike sempre defendeu os atletas e o esporte, e seguiremos fiéis a esse princípio. Mas esse não é um momento de olhar só para trás: é um momento para buscar inspiração em nosso passado e ressignificar o esporte para uma nova geração. Os novos equipamentos esportivos são resultado de uma parceria que visa incentivar que a prática esportiva se torne um hábito diário na vida das pessoas. O Ibirapuera já é um polo esportivo muito importante para a cidade, e queremos contribuir para que seja ainda mais frequentado pelos amantes de esporte”, comentou.

Além das inaugurações, uma série de atividades gratuitas e abertas ao público acontecem ao longo do dia. Além das atrações esportivas, no fim da noite, um show encerra o dia de atividades.