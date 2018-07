Partida da pré-temporada da NBA no Rio terá ingresso de até R$ 2 mil

RIO - Começa na quinta-feira da semana que vem, dia 8, a venda de ingressos para o jogo da pré-temporada da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, entre Chicago Bulls e Washington Wizards, duas ex-equipes do ídolo Michael Jordan. A partida será disputada em 12 de outubro, às 18 horas, na HSBC Arena, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O brasileiro Nenê, do Wizards, será uma das atrações. O esquema de venda ingressos foi anunciado na manhã desta terça-feira, em evento no Rio.

No dia 8, a venda será somente pela internet, no www.lojanba.com. No dia seguinte, às 10 horas, começa a comercialização presencial na bilheteria da HSBC Arena. O ingresso mais barato, nível 3 topo da arquibancada (o mais distante da quadra), vai custar R$ 180 (meia-entrada: R$ 90). Os ingressos de nível 3 fundo e lateral vão custar a inteira, respectivamente, R$ 350 e R$ 400. Nível 1 fundo e lateral vão custar R$ 700 e R$ 800. A cadeira VIP "de quadra" sairá por R$ 1,5 mil e a "de quadra frente", por R$ 2 mil.

A bilheteria da HSBC Arena vai funcionar entre 10h e 18h. Haverá também venda de camarotes, que será organizada pela IMX, do empresário Eike Batista (uma das administradoras do novo Maracanã), que promove o NBA Global Games Rio 2013.

Para todas as categorias, será permitida a compra de quatro ingressos por CPF, e só um deles poderá ser de meia-entrada, válida para estudantes, jovens com menos de 21 anos, além de professores da rede pública municipal.

Idosos (acima de 65 anos), portadores de deficiência e crianças abaixo de 12 anos (acompanhadas de um responsável que comprou ingresso) terão direito à gratuidade. Os interessados devem fazer um pré-cadastramento na bilheteria da HSBC Arena, entre 6 e 8 de agosto, das 10h às 18h. Os ingressos de gratuidade só poderão ser retirados no dia do evento, na bilheteria.