Pau Gasol deixa a NBA depois de 20 anos e acerta contrato com o Barcelona

O pivô espanhol Pau Gasol, um dos melhores jogadores europeus da história da NBA, está de volta para casa. Aos 40 anos de idade, 20 depois de ter deixado a Espanha para jogar na liga profissional de basquete nos Estados Unidos, o jogador anunciou nesta terça-feira que acertou um contrato com o Barcelona até o final da temporada, que será no próximo dia 30 de junho.

"Estou muito feliz em anunciar que estou voltando para casa e que em breve irei me juntar às fileiras do FC Barcelona no basquete", escreveu Gasol em uma mensagem postada em sua conta no Twitter.

O pivô, que não atua há quase dois anos, retorna à equipe espanhola duas décadas após ir para a NBA em 2001, com a ambição de estar pronto para participar pela quinta vez de uma edição dos Jogos Olímpicos, agora em Tóquio.

Gasol participou de 18 temporadas na NBA, período em que ganhou dois títulos com o Los Angeles Lakers ao lado do falecido Kobe Bryant, nas temporadas 2008/2009 e 2009/2010, mas uma lesão no pé esquerdo o manteve de fora das quadras desde março de 2019.

Além dos Lakers, o espanhol jogou por Memphis Grizzlies, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks e Portland Trail Blazers.