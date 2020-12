Pau Gasol quer voltar para a NBA e sonha em jogar ao lado do irmão nos Lakers

Campeão duas vezes da NBA com o Los Angeles Lakers, em 2008 e 2010, o pivô espanhol Pau Gasol revelou que pretende voltar a jogar na liga e tem a própria franquia da Califórnia como objetivo. Aos 40 anos, ele sonha em pode atuar ao lado de seu irmão mais novo, Marc, que recentemente assinou um contrato de dois anos com a equipe, atual campeã.

"Há significado e história nisso. Não vou mentir. Seria muito especial e agora que meu irmão [Marc] está lá, ainda mais especial. Mas agora não estou em posição de ser muito exigente. Não tenho 10 ofertas em jogo", afirmou Gasol, em entrevista à ESPN americana.

Com grande história na NBA, o espanhol venceu os dois títulos ao lado de Kobe Bryant nos Lakers. Mas não joga desde março de 2019 após por duas cirurgias para reparar fraturas no pé esquerdo. "Quero a oportunidade de contribuir, de me sentir útil. Não apenas por estar lá. Não sou assim. Quero me divertir e os jogadores geralmente gostam de jogar", disse.

O pivô está treinando e trabalhando no processo de recuperação. Ele revelou ainda que realiza testes semanais de covid-19 em seus treinadores e parceiros de treinos, além do uso de máscaras durante exercícios de contato. "Houve dias bons e depois dias difíceis em que dizia: ‘Isso realmente vale a pena? Talvez seja hora de deixar para lá'", contou.

Outro desejo de Gasol é poder conquistar uma vaga na seleção olímpica da Espanha para os Jogos de Tóquio-2020, adiados para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus.