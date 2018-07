Paul Pierce assina contrato de um dia para se aposentar pelo Boston Celtics

Um dos maiores ídolos recentes do Boston Celtics retornará à equipe. Paul Pierce, que jogou pelo time alviverde entre 1998 e 2013, fará mais uma partida com a camisa da franquia, antes de se aposentar aos 39 anos.

"É uma honra ter a oportunidade de ser um jogador do Boston Celtics mais uma vez. A franquia e a cidade me acolheram e me fizeram um deles, e eu não posso me imaginar terminando a carreira de outra forma. Eu sou um Celtic para toda a vida", declarou Pierce ao site da franquia.

"Estamos honrados que Paul escolheu se aposentar como um jogador dos Celtics. Ele está entre os melhores dos Celtics, é um campeão dentro e fora da quadra. Nós o parabenizamos por uma carreira digna do Hall da Fama e estamos olhando adiante para ter o seu número no teto do TD Garden", disse Wyc Grousbeck, presidente da franquia, antecipando que o número 34 do atleta deve ser aposentado.

Pierce jogou por 15 anos pelo time de Boston, tendo conquistado um título, em 2008, quando foi eleito MVP das finais. Depois que saiu da equipe em 2013, jogou por uma temporada pelo Brooklyn Nets, outra pelo Washington Wizards, e duas pelo Los Angeles Clippers.

Pelos Celtics, o californiano é recordista de acertos em arremessos de bolas de três (1578), de lances livres convertidos (5808) e é o segundo maior pontuador da história da franquia, com 24021 pontos, atrás apenas de John Havlicek. Foi o único jogador da equipe de Massachusetts a ser o maior pontuador em uma temporada (2144, em 2001-02).