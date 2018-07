Paul Pierce fratura a mão e vira desfalque para o Nets

NOVA YORK - O pesadelo que tem sido o início de temporada do Brooklyn Nets na NBA parece não ter fim, e ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira. O veterano Paul Pierce passou por exames médicos que diagnosticaram uma fratura em sua mão direita, o que deve fazer com que ele fique afastado das quadras por um período entre duas e quatro semanas. A lesão aconteceu na vitória por 97 a 88 sobre o Memphis Grizzlies, na última sexta.

Pierce e Kevin Garnett foram contratados juntos ao Boston Celtics no início desta temporada, com o objetivo de liderarem o Nets na busca por uma vaga nos playoffs. Mesmo com um dos melhores elencos da liga, a equipe tem encontrado muitas dificuldades neste início de campeonato e venceu apenas cinco das primeiras 17 partidas.

A má fase dos jogadores e a inexperiência do treinador, o ex-jogador Jason Kidd, são apontados como principais motivos pelo péssimo desempenho, mas as lesões também estão atrapalhando. O pivô Brook Lopez acabou de voltar do departamento médico, mas Andrei Kirilenko, Deron Williams e Jason Terry, outro contratado junto ao Celtics, seguem fora por problemas físicos.