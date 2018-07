Paulistano bate Franca e fatura Paulista de basquete pela 1ª vez

Depois de bater no aro em três oportunidade (2005, 2009 e 2013), o Paulistano pôde, enfim, comemorar o seu primeiro título estadual. Nesta quinta-feira, no ginásio Pedrocão, em Franca, o time do técnico Gustavo de Conti não tomou conhecimento dos anfitriões, venceu por 91 a 76 e fechou a série melhor de cinco da final por 3 a 2.

Se o time da capital encerrou o jejum, o do interior, que se reforçou bastante para esta temporada sob o comando do ex-armador Helinho, amarga um jejum de dez anos sem conquistas. O último título de Franca no Campeonato Paulista foi em 2007.

O destaque do campeão foi Kyle Fuller. O americano naturalizado peruano de 25 anos terminou o quinto jogo da decisão com 18 pontos e foi eleito o MVP (melhor jogador) das finais. Lucas Dias também foi importante ao contribuir com 15 pontos, assim como Deryk Ramos, que saiu do banco para somar 14 pontos.

Pelo lado de Franca, Léo Meindl foi o principal nome, com 15 pontos, nove assistências e sete rebotes. Já o maior pontuar foi Jefferson William, que terminou o jogo com 18 pontos, além de pegar três rebotes.

"A molecada merece muito, o clube merece muito", afirmou o técnico do Paulistano, Gustavo De Conti, emocionado. O treinador amargava dois vices do NBB. O último na temporada passada, quando foi superado por Bauru na decisão.

"Conseguimos chegar aqui, impor o nosso ritmo e colocar a torcida contra o time deles. O primeiro título do Paulistano e o meu segundo consecutivo. Estou muito feliz", afirmou o armador Elinho, campeão com Mogi das Cruzes em 2016.

Ao final da partida, um fato lamentável. Enquanto o armador Yago tentava cortar a redinha da cesta, gesto tradicional na comemoração de títulos no basquete, torcedores de Franca atiraram objetos na quadra.