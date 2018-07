Paulistano bate o Vitória, fecha série em 3 a 0 e garante vaga na final do NBB

O Paulistano derrotou o Vitória, da Bahia, por 70 a 67 neste domingo, em casa, e garantiu vaga na decisão do NBB (Novo Basquete Brasil). Com o resultado, o time da capital paulista fechou a série em 3 a 0 e agora aguarda pelo vencedor do duelo entre Pinheiros e Bauru.

O Pinheiros está em vantagem de 2 a 0 e tem a chance de fechar o confronto nesta segunda-feira, às 19h30, fora de casa. De qualquer maneira, o NBB terá uma decisão inédita, com dois times paulistas.

O Paulistano disputará a final pela segunda vez. Na temporada 2013/2014 perdeu a decisão para o Flamengo, principal vencedor da competição com cinco títulos. O Brasília venceu as outras edições e tem três taças.

O destaque do duelo deste domingo foi o jovem Yago, de 18 anos. Ele marcou 15 de seus 20 pontos nos 10 minutos finais e garantiu o triunfo. Foram três acertos em quatro tentativas dos três pontos. "É uma felicidade imensa poder ter ajudado o time a chegar às finais. Não comecei bem, mas o Gustavo (de Conti, técnico) me dá muita confiança e continuei fazendo o meu jogo", comemorou.

Outro destaque do Paulistano foi Arthur Pecos, que marcou 19 pontos, deu quatro assistências e pegou quatro rebotes. O pivô Renato Carbonari quase conseguiu um duplo-duplo, com 13 pontos e nove rebotes.

Pelo Vitória, o ala/pivô norte-americano Chris Hayes foi o principal jogador e terminou como cestinha ao marcar 25 pontos e pegar 13 rebotes. "Não esperávamos tomar esse 3 a 0, mas o Paulistano está jogando muito bem agora nos playoffs e não conseguimos ter um desempenho melhor", disse o ala Arthur, que marcou 13 pontos.