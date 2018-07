Paulistano confia no técnico para ser campeão paulista

SÃO PAULO - Gustavo de Conti, treinador do Paulistano, inegavelmente passa uma imagem de bom rapaz para quem o vê pela primeira vez. Quem o conhece, no entanto, considera-o um dos técnicos mais durões do País. “Eu tô narrando o treino aqui, pô. Ninguém fala nada, só eu!” e “Você viu o vídeo? Então faz igual!”, são algumas das frases ditas pelo sargentão para “motivar” seus jogadores na marra.

Mesmo dividindo opiniões - alguns o elogiam, outros o consideram chato - Gustavinho tem feito um trabalho já longevo no Paulistano. Aos 18 anos, quando ainda jogava como um esforçado armador de 1,79m no Ypiranga, ele começou a treinar garotos um pouco mais novos do que ele no tradicional clube da zona sul. Em 2001, iniciou sua saga no Paulistano, clube que não deixou até hoje. Sob seu comando, o Paulistano chegou a sete finais consecutivas do Paulista Sub-19, conquistando quatro títulos. Rapidamente, ele foi guindado à comissão técnica da equipe principal. Após seis anos como auxiliar, finalmente passou a encabeçá-la.

No ano passado, Gustavinho foi chamado por Rubén Magnano, o treinador da seleção brasileira, para assumir o time B, enviado para o Sul-Americano. Neste ano, no Paulista, ele e o seu Paulistano saborearam um momento de glória particularmente doce - derrotaram na semifinal o poderoso Pinheiros, um dos clubes de melhor orçamento de São Paulo e atual campeão da Liga das Américas. O time azul e preto, do outro lado dos Jardins, é, como se não bastasse, o seu maior rival.

“Não é uma coisa de matar ou morrer. É uma rivalidade bem saudável, mas é verdade que a gente vive um clima diferente na semana em que enfrentamos o Pinheiros. O presidente e os diretores se envolvem mais, vêm à quadra para ver o treino. É o adversário que todo mundo aqui quer derrotar.”

O treinador tenta conduzir o Paulistano ao primeiro título estadual de sua história. O clube bateu na trave em 2005 e 2009, quando foi vice. O grande problema do Paulistano chama-se Bauru, o outro finalista. “O time deles contratou o MVP do último NBB, o Murilo. Quem faz isso é porque quer ser campeão”, diz Gustavinho. Ainda assim, nos dois jogos da fase inicial o Paulistano levou a melhor, e também no embate recente pelo NBB.

O Bauru vem destroçado mentalmente de Montevidéu, onde foi terceiro colocado na Liga Sul-Americana. O primeiro jogo da decisão, em melhor de cinco, será nesta segunda-feira, às 20h, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru, mesmo local da segunda partida, na terça.