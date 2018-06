Paulistano confirma Régis Marrelli para o lugar de Gustavo de Conti

Após perder o técnico Gustavo De Conti para o Flamengo, o Paulistano agiu rápido e poucas horas depois da saída do treinador campeão do NBB (Novo Basquete Brasil) fechou com Régis Marrelli, que comandou o Vitória na temporada que terminou no último sábado.

+ Após dois vices, Paulistano vence Mogi e conquista título inédito do NBB

Marrelli estava livre no mercado depois do fim da parceria entre o time baiano e o Universo. "Vir para um clube com a estrutura e a força do Paulistano muito me orgulha. Agora é trabalhar para que o Paulistano continue sendo uma das principais equipes do Brasil", afirmou o treinador, em postagem da equipe no Twitter.

O técnico já trabalhou em diversas equipes, como Mogi das Cruzes, Corinthians, São José e Palmeiras. Marrelli foi para o Vitória na temporada 2015-2016.

Em Salvador, o treinador levou o time baiano à semifinal do NBB, quando foi superado pelo Paulistano, em uma campanha histórica. Nesta temporada, no entanto, não conseguiu repetir o desempenho, caindo nas oitavas de final para o Minas.

Outro técnico que está perto de anunciar sua nova casa é José Neto. O ex-treinador do Flamengo, demitido ao cair na semifinal do NBB, acertou com o Universo, que está indo para Brasília após o fim da parceria com o Vitória.