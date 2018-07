Pela 1ª vez na história, NBA terá anunciante nos uniformes

Pela primeira vez, uma das quatro grandes ligas dos Estados Unidos terá um anunciante no uniforme dos jogadores. A NBA fechou um acordo com a montadora sul-coreana KIA para usar um patch durante os Jogos das Estrelas de 2016 e 2017. O valor do negócio ainda não foi revelado por nenhuma das partes.

De acordo com o periódico Wall Street Journal, a oferta teria sido uma ação conjunta entre a Turner Sports, dona dos direitos de imagem do All-Star Game, com a empresa sul-coreana. O logo de 8,25 cm por 2,70 cm da montadora aparecerá na parte direita do peito do jogadores. O patch também estará disponível nas camisas que serão vendidas aos fãs.

Muito comum nas camisas de futebol de mundo todo, esta é uma decisão inédita entre as quatro maiores ligas esportivas dos Estados Unidos. A NFL (futebol americano), MLB (beisebol) e NHL (hóquei no gelo) nunca cogitaram tal ação. Campeonatos de menor proporção, como a WNBA e MLS já o fazem há algum tempo.

A decisão, no entanto, não é certeza de que os patrocínios serão facilmente aceitos nos uniformes da temporada regular. Isso porque os anunciantes devem negociar um contrato geral com a liga que, por sua vez, deve contar com a aprovação das franquias.

Recentemente, as camisas do time passaram a trazer os logos e os nomes do times em um tamanho menor, visando a criação de espaço justamente para os anúncios.