Pelas Eliminatórias, jogo de basquete entre Brasil e Ilhas Virgens é cancelado

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) emitiu comunicado neste domingo para informar o cancelamento da partida entre Brasil e Ilhas Virgens Britânicas, que iria acontecer na noite deste domingo, em Goiânia. O duelo seria válido pela segunda rodada do Grupo F das Eliminatórias das Américas para o Mundial de Basquete de 2019, na China.

"A CBB foi surpreendida nesta manhã com um comunicado da Fiba informando que a partida entre Brasil e Ilhas Virgens. De acordo com a entidade máxima da modalidade, a equipe adversária alegou problemas operacionais e não conseguiu embarcar com todos os seus jogadores a tempo de enfrentar a Seleção Brasileira", diz trecho da nota oficial da entidade.

A CBB ainda não foi informada se o Brasil vai ganhar os pontos que estariam em jogo ou se a partida vai ser remarcada. "A Confederação Brasileira de Basketball segue aguardando o comunicado da Fiba para dar mais informações sobre o desdobramento do cancelamento do jogo entre Brasil e Ilhas Virgens", diz o comunicado.

De acordo com a entidade, os torcedores que compraram ingressos para a partida poderão solicitar o reembolso integral do dinheiro e o valor pago será devolvido integralmente em um prazo de 30 dias.

Passados sete jogos, o Brasil está em terceiro lugar no Grupo F, nesta que é a segunda fase da competição eliminatória. Na quinta-feira, a equipe brasileira perdeu para o Canadá por 85 a 77. As três primeiras colocadas na classificação de cada uma das duas chaves garantem vaga no Mundial.