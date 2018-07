Pelicans e Thunder levam decisão da vaga para a última partida

A decisão de quem leva a oitava e última vaga da Conferência Oeste para os playoffs da NBA ficará mesmo para a última rodada da temporada regular. Com campanhas idênticas, New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder entraram em quadra na segunda-feira, venceram seus compromissos e seguem na briga. O Pelicans é o oitavo e neste momento estaria com a vaga por conta do melhor retrospecto no confronto direto contra o Thunder.

Só que na última rodada, a equipe de Oklahoma City tem tarefa teoricamente bem mais fácil do que o rival. Na quarta-feira, o Thunder duelará com o pior time da NBA nesta temporada, o Minnesota Timberwolves. O Pelicans, por sua vez, pega o atual campeão San Antonio Spurs, que não perde há 11 partidas. Uma vitória, no entanto, garante o time de New Orleans nos playoffs independentemente de qualquer outro resultado.

Na segunda, o Pelicans ficou mais próximo da vaga graças a uma vitória justamente sobre o Timberwolves, mesmo fora de casa, por 100 a 88. Antohony Davis mais uma vez se destacou, anotou um "double-double", com 24 pontos e 11 rebotes, e foi o cestinha, ao lado de Zach LaVine. Tyreke Evans e Eric Gordon ainda contribuíram com 22 pontos.

Já o Thunder contou com nova atuação de gala de seu astro Russell Westbrook para vencer o Portland Trail Blazers por 101 a 90, em casa. O armador havia recebido a 16.ª falta técnica na partida anterior e, por isso, não deveria atuar, mas foi liberado pela NBA. Então, anotou 36 pontos, 11 rebotes e sete assistências para levar sua equipe à vitória. Enes Kanter ainda contribuiu com 27 pontos e 13 rebotes.

Quem se garantiu nos playoffs foi o Boston Celtics. Mesmo sem entrar em quadra na segunda, a equipe contou com a derrota do Brooklyn Nets para o Chicago Bulls por 113 a 86, em casa, com 26 pontos de Nikola Mirotic, para confirmar a vaga. Agora, o Nets briga com Indiana Pacers e Miami Heat pela oitava posição.

Ainda na segunda, o time de melhor campanha da NBA, o Golden State Warriors, derrotou o sexto colocado do Oeste, o Memphis Grizzlies, por 111 a 107, em casa. Stephen Curry anotou somente 15 pontos e deixou o protagonismo da noite para Klay Thompson, cestinha com 42, sendo 24 em bolas de três. Pelo Grizzlies, destaque para os 19 pontos do reserva Jordan Adams.

Se o líder do Oeste venceu, o do Leste foi surpreendido pelo último colocado da conferência. O New York Knicks deu um dos poucos motivos para sua torcida celebrar nesta temporada ao passar pelo Atlanta Hawks fora de casa por 112 a 108. Langston Galloway foi o destaque, com 26 pontos, e Tim Hardaway Jr. ainda anotou 23.

Em outros jogos da noite, o Cleveland Cavaliers contou com um "triple-double" de LeBron James (21 pontos, 11 assistências e 10 rebotes) para passar pelo Detroit Pistons por 109 a 97. O Los Angeles Clippers fez 110 a 103 sobre o Denver Nuggets com 20 pontos e 21 rebotes de DeAndre Jordan. Já o Houston Rockets passou pelo Charlotte Hornets por 100 a 90. James Harden terminou com 29 pontos.

Confira os resultados de segunda-feira na NBA:

Charlotte Hornets 90 x 100 Houston Rockets

Cleveland Cavaliers 109 x 97 Detroits Pistons

Philadelphia 76ers 97 x 107 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 108 x 112 New York Knicks

Brooklyn Nets 86 x 113 Chicago Bulls

Miami Heat 100 x 93 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 88 x 100 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 101 x 90 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 109 x 92 Dallas Mavericks

Sacramento Kings 102 x 92 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 111 x 107 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 110 x 103 Los Angeles Clippers

Acompanhe as partidas da NBA nesta terça-feira:

Boston Celtics x Toronto Raptors

Indiana Pacers x Washington Wizards

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers