Pelicans ficam com a primeira escolha e poderão selecionar Zion

A sorte sorriu para o New Orleans Pelicans nesta terça-feira. Sétima pior campanha da temporada regular da NBA, a franquia da Louisiana ficou com a primeira escolha do draft de 2019 no sorteio realizado em Chicago e poderá selecionar Zion Williamson. Memphis Grizzlies ficou com a segunda posição, e o New York Knicks, com a terceira.

No novo formato da loteria do draft, os Pelicans tinham apenas 6% de chance de ficar na primeira posição. Os favoritos eram New York Nicks, Cleveland Cavaliers e Phoenix Suns, que tinham 14% por serem os três times de pior campanha.

O draft está agendado para o dia 20 de junho, em Nova York. A última vez em que o New Orleans ficou com a primeira escolha foi em 2012, quando escolheu Anthony Davis. Aliás, o futuro do astro é incerto, mas, com Zion desembarcando na franquia, há chance de ele continuar na temporada 2019-2020.

A escolha de Zion na primeira posição é certa. O ala da Universidade de Duke tem 18 anos e é considerado um dos jogadores mais promissores desde LeBron James. Mesmo sem ser campeão, ele foi eleito o melhor jogador da temporada da NCAA, com médias de 22,6 pontos e 8,9 rebotes, com uma mistura de força física e técnica.