Pelicans superam Warriors e assumem oitavo lugar no Oeste

A acirrada disputa pela oitava e última vaga da Conferência Oeste da NBA nos playoffs teve uma mudança de posições na rodada de terça-feira. O New Orleans Pelicans assumiu o posto ao derrotar o Golden State Warriors por 103 a 100, em casa, com bela atuação de Anthony Davis, que anotou 23 dos seus 29 pontos no segundo tempo, incluindo dois tiros livres quando faltavam nove segundos para o encerramento do duelo.

Quincy Pondexter também foi importante para o triunfo ao anotar 20 pontos pelo Pelicans, agora em oitavo lugar no Oeste, com 42 vitórias em 77 jogos - o San Antonio Spurs, o nono colocado, também soma 42 triunfos, mas já disputou 78 partidas.

Stephen Curry marcou 25 pontos pelo Warriors, incluindo cinco arremessos de três, mas errou a tentativa que igualaria o placar nos instantes finais do duelo. Assim, não conseguiu evitar a 15ª derrota do time de Oakland, o melhor da NBA, que já disputou 78 jogos.

Para assumir o oitavo lugar, o Pelicans também se aproveitou da fácil vitória do San Antonio Spurs por 103 a 88 sobre o Oklahoma City Thunder. Assim, os atuais campeões da NBA somaram o oitavo triunfo consecutivo e ocupam o sexto lugar do Oeste, com 52 triunfos em 78 partidas, mas ainda sonham com a segunda posição, em uma disputa muito embolada nos últimos dias da temporada regular.

Kawhi Leonard brilhou pelo Spurs com 26 pontos, enquanto Tony Parker deixou a quadra com dores no tendão de Aquiles direito. Já Russel Westbrook foi o destaque do Thunder com 17 pontos, sem, porém, impedir o tropeço em Oklahoma.

A rodada de terça-feira da NBA também teve um momento histórico, com Sim Bhullar se tornando o primeiro jogador de ascendência indiana a participar de uma partida na liga. O gigante de 2,26 metros disputou os últimos 16 segundos do triunfo do Sacramento Kings, o seu time, por 116 a 111 sobre o Minnesota Timberwolves, em casa, num duelo entre duas equipes já eliminadas. Rudy Gay foi o cestinha do duelo com 33 pontos pelo Kings.

Já o Atlanta Hawks, a melhor equipe da Conferência Leste, alcançou o recorde de vitórias das franquia em uma temporada ao bater o Phoenix Suns por 96 a 69, em casa. Assim, o time chegou aos 58 triunfos, um a mais do que as marcas alcançadas nas temporadas 1986/1987 e 1993/1994.

DeMarre Carroll, Jeff Teague e Mike Muscula anotaram 16 pontos cada para o Hawks. Já Gerald Green marcou 15 pontos pelo Suns, sendo o único jogador da equipe de Phoenix a atingir dois dígitos no duelo em Atlanta.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Atlanta Hawks 96 x 69 Phoenix Suns

Miami Heat 105 x 100 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 103 x 100 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 88 x 113 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 116 x 111 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 105 x 100 Los Angeles Lakers

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Toronto Raptors

Orlando Magic x Chicago Bulls

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Detroit Pistons x Boston Celtics

New York Knicks x Indiana Pacers

Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x Sacramento Kings

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves