Pelicans vence com 47 pontos de Davis e 'varre' Blazers nos playoffs da NBA

O New Orleans Pelicans é a primeira equipe classificada às semifinais de conferência na temporada 2017/2018 da NBA. Neste sábado, a equipe superou o Portland Trail Blazers por 131 a 123, em casa, e fechou a série válida pela primeira rodada do mata-mata do Oeste em 4 a 0, "varrendo" o oponente.

Anthony Davis teve uma atuação brilhante com 47 pontos, o que incluiu 33 anotados apenas no segundo tempo, o que representa um recorde para o Pelicans nos playoffs. Jrue Holiday concluiu a sua grande noite com uma cesta a 40 segundos do fim que deixou a equipe com uma vantagem de seis pontos, sendo que ele terminou o jogo com 41.

Rajon Rondo acrescentou 16 assistências, enquanto Davis somou 11 rebotes e três tocos pelo Pelicans, que avançou às semifinais de conferência apenas pela segunda vez desde que a NBA voltou para a cidade, há 16 anos.

C.J. McCollum totalizou 38 pontos pelo Blazers, que havia sido batido por 17 pontos de diferença no terceiro jogo da série e lutou até o último minuto no quarto duelo, mas não conseguiu evitar a "varrida". Al-Farouq Aminu anotou 27 pontos, Damian Lilard acrescentou 18 e Jusuf Nurkic contabilizou outros 18, além de ter acumulado 11 rebotes antes de ser expulso por acúmulo de faltas.

Sexto colocado no Oeste na temporada regular, o Pelicans agora espera a definição do seu adversário nas semifinais, que vai sair do duelo entre Golden State Warriors e San Antonio Spurs. O time de Oakland está em vantagem de 3 a 0, sendo que o quarto duelo está marcado para domingo no Texas.

76ERS FICA PERTO DA CLASSIFICAÇÃO

Com uma atuação histórica de Ben Simmons, que se tornou o primeiro novato em quase 40 anos na NBA a conseguir um "triple-double" em uma partidas dos playoffs, o Philadelphia 76ers se impôs diante do Miami Heat para derrotá-lo por 106 a 102, fora de casa, e ficar a um triunfo de avançar às semifinais da Conferência Leste após abrir 3 a 1 na série.

Magic Johnson era o último novato que havia conseguido um "triple-double" em um encontro dos playoffs, em 1980. Simmons se igualou a ele ao somar 17 pontos, 13 rebotes e dez assistências. Já Joel Embiid finalizou o jogo com 14 pontos e 12 rebotes.

JJ Redick totalizou 24 pontos pelo 76ers, que pode fechar a série na terça-feira, quando será realizado o Jogo 5. Dwyane Wade foi o cestinha da partida com 25 pontos para o Heat, que chegou a ter 13 pontos de vantagem, mas deixou a vitória escapar em casa.