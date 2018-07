Pentacampeão da NBA, Ron Harper atuará no Jogo das Estrelas do NBB

A organização do NBB confirmou a presença de Ron Harper nesta segunda-feira. O ex-armador de Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers, Chicago Bulls e Los Angeles Lakers vestirá a camisa e atuará pelo "NBB Mundo" diante do "NBB Brasil" na grande festa deste fim de semana.

Harper terá como companheiros de equipe nomes como Shamell, Robert Day, Ronald Ramon, Meyinsse, entre outros destaques estrangeiros do NBB. Do outro lado, a equipe brasileira contará com jogadores como Ricardo Fischer, Marquinhos, Alex, Larry Taylor (norte-americano naturalizado brasileiro), Guilherme Giovannoni e Rafael Hettsheimeir.

Esta é a segunda vez que um multicampeão da NBA vem ao Brasil para participar do Fim de Semana das Estrelas do NBB. No ano passado, em Franca, o ex-pivô Horace Grant, tetracampeão da liga norte-americana, veio ao País, mas apenas para ser um dos jurados do concurso de enterradas. Ron Harper também exercerá esta função este ano.

Harper está com 52 anos e, até por isso, sua participação no Jogo das Estrelas deverá ser somente simbólica. Ainda assim, trata-se de uma grande atração. O ex-armador atuou na NBA por 16 temporadas e conquistou cinco títulos: três com o Chicago Bulls (1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998) e dois com o Los Angeles Lakers (1999/2000 e 2000/2001).