Petrovic anuncia lista das eliminatórias com Alex e Hettsheimeir

O técnico Aleksandar Petrovic anunciou nesta quarta-feira a lista dos 12 jogadores para defender a seleção brasileira nos últimos dois jogos pelas eliminatórias do Mundial da China, contra Ilhas Virgens e República Dominicana. As principais novidades são o ala Alex Garcia e o pivô Rafael Hettsheimeir.

"Para estes dois últimos compromissos teremos os retornos de dois jogadores recuperados de lesão, como Alex Garcia e Rafael Hettsheimeir, além da presença do Alexey Borges, que tem feito bons jogos e gostaria de vê-lo ao lado do Rafael Luz e do Yago no ambiente da seleção", afirmou Petrovic.

O Brasil precisa de uma vitória para se garantir no torneio na China. A seleção enfrenta Ilhas Virgens, no dia 21 de fevereiro, no UVI Sports e Fitness Center, em Saint Thomas, e República Dominicana, no dia 24, no Palácio de los Deportes, em Santo Domingo.

"Serão jogos decisivos e precisamos de uma vitória para chegar ao Mundial, por isso, temos de fazer de tudo, especialmente, no primeiro confronto diante das Ilhas Virgens. Pelo pouco que vi, é um adversário que joga forte fisicamente e isso pode nos complicar, por isso, precisamos impor o nosso ritmo, com velocidade e, certamente, vamos nos classificar já nesse primeiro compromisso", afirmou Alex Garcia.

"São jogos importantes. Precisamos de uma vitória para confirmar a nossa classificação e precisamos jogar muito bem para já na primeira partida tentar o resultado positivo e garantir qualificação", completou o armador Rafael Luz.

O presidente da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Guy Peixoto, está confiante. "Contaremos com um grupo forte e em condições de buscar o nosso objetivo, que é concretizar a classificação, mesmo jogando fora de casa. Serão dois jogos difíceis, como tem sido habitual nestas Eliminatórias, mas tenho certeza que nos apresentaremos bem."

Confira os convocados:

Armadores: Rafael Luz (MoraBanc Andorra), Yago Matheus (Paulistano) e Alexey Borges (Franca)

Alas: Vitor Benite (San Pablo Burgos), Leandrinho (Minas), Alex Garcia (Bauru), Marquinhos (Flamengo) e Didi (Franca)

Pivôs: Anderson Varejão (Flamengo), Rafael Mineiro (Flamengo), Rafael Hettsheimeir (Franca) e Augusto Lima (San Pablo Burgos)