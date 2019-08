Petrovic corta Rafael Hettsheimeir e define seleção para o Mundial de Basquete

Pouco depois de a seleção brasileira masculina de basquete fechar a sua participação no Torneio Internacional de Lyon com uma vitória por 80 a 69 sobre Montenegro, neste sábado, na França, o técnico Aleksandar Petrovic definiu o grupo de 12 jogadores que defenderão o time nacional no Mundial da China, no qual fará a sua estreia no próximo dia 1º de setembro, contra a Nova Zelândia.

O treinador croata confirmou o corte do ala-pivô Rafael Hettsheimeir, que foi o último jogador a ser descartado neste período de preparação para a competição em solo chinês. Antes dele, o comandante havia cortado Jhonatan Luz e Lucas Dias, que souberam que não iriam para o grande torneio quando estavam em Anápolis (GO) para um dos amistosos que o Brasil fez contra o Uruguai, na semana passada.

Em um período de trabalho de 24 dias, a seleção brasileira realizou cinco amistosos preparatórios para o Mundial, sendo três deles no Torneio Internacional de Lyon, no qual derrotou a Argentina na estreia, na quinta-feira, e depois foi superada pela França, na sexta. Antes do evento em solo francês, o time nacional obteve duas vitórias sobre os uruguaios, uma em Anápolis e outra em Belém (PA).

"Depois desses dois primeiros jogos, contra Argentina e França, eu pude tirar minha últimas conclusões e acabei com as últimas dúvidas que ainda tinha na minha cabeça. E apenas por uma questão tática em relação aos demais jogadores que temos aqui eu decidi cortar o Hettsheimeir", afirmou Petrovic ao justificar a sua decisão.

Com o descarte de Hettsheimeir, os 12 jogadores que representarão o Brasil no Mundial serão os seguintes: Marcelinho Huertas, Rafa Luz, Yago, Alex Garcia, Leandrinho, Marquinhos, Didi, Vitor Benite, Augusto Lima, Bruno Caboclo, Cristiano Felício e Anderson Varejão.

Após a participação no Torneio de Lyon, a seleção embarca neste domingo rumo à cidade de Guangzhou, na China, onde fará dois amistosos contra os donos da casa em seu período final de preparação para o Mundial. Os brasileiros vão integrar o Grupo F na primeira fase da competição, na qual terá pela frente, além da Nova Zelândia na estreia, as seleções de Montenegro e Grécia.

O importante evento em solo chinês vai distribuir sete vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O continente americano tem direito a dois lugares na Olimpíada e, por isso, para se garantir logo na competição japonesa, o Brasil precisar terminar entre as duas melhores seleções das Américas no Mundial.