Philadelphia 76ers é 1º time da NBA a fechar patrocínio para camisa

O Philadelphia 76ers se tornou a primeira equipe da NBA a fechar um contrato para exibir a marca de um patrocinador no uniforme dos jogadores ao assinar um contrato com o StubHub, um site que conecta compradores e vendedores de ingressos.

O logotipo do site aparecerá na parte frontal esquerda da camiseta na temporada 2017/18, iniciando um período experimental de três anos. A marca aparecerá no lado oposto ao logotipo da Nike e estará presente em todos os uniformes vendidos nas partidas como mandante do 76ers.

A marca do StubHub irá aparecer em letras brancas dentro de um retângulo azul no uniforme de mandante do time de Filadélfia e de modo oposto para a camisa de visitante do 76ers.

A NBA anunciou no mês de abril o acordo para liberar a exibição de patrocínios nos uniformes, se tornando a primeira das quatro principais ligas esportivas dos Estados Unidos a fazê-lo - isso não ocorre no futebol americano, no beisebol e no hóquei no gelo. Nesta temporada, o uso da marca de um patrocinador na camisa foi liberado para o All-Star Game, com a exibição do logo da Kia.

"Por alguma razão, os quatro grandes esportes na América do Norte não tem. Eu acho que é uma oportunidade inacreditável", afirmou o CEO do 76ers, Scott O'Neil. "Eu acho que há um esforço para descobrir novas fontes de receita e a NBA parece ser uma liderança nisso", acrescentou.

O time da Filadélfia e o StubHub já fecharam uma parceria para a venda de ingressos para a próxima temporada da NBA, além de terem selado um acordo de patrocínio do Delaware 87ers, a equipe do 76ers na D-League, a liga de desenvolvimento da NBA.

Na temporada 2015/16, o 76ers teve a pior campanha entre todas as equipes, com apenas dez vitórias em 82 jogos.