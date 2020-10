Philadelphia 76ers oficializa a chegada do técnico Doc Rivers, ex-Clippers

O Philadelphia 76ers está de técnico novo. A franquia do estado da Pensilvânia renovou sua comissão técnica após a eliminação na primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste da NBA e anunciou, neste sábado, a chegada de Doc Rivers, ex-Los Angeles Clippers.

A oficialização de Rivers para o cargo de técnico principal dos Sixers ocorreu por nota oficial no site da equipe e também nas redes sociais. O texto foi escrito em nome de Elton Brand, gerente geral do time e responsável pela chegada do novo comandante. Os termos do novo vínculo não foram divulgados.

Doc Rivers já vinha tendo seu nome ventilado na imprensa americana, sendo que até alguns jornalista não só davam o negócio como certo, mas também esboçaram alguns planos do técnico para reformular o elenco dos 76ers. Ele será o 25º treinador da história da franquia da Philadelphia depois de sete temporadas no comando do Los Angeles Clippers, que falhou em disputar o título da NBA nesta temporada.

Antes de comandar a equipe da Califórnia, Rivers passou nove temporadas à frente do Boston Celtics, time o qual foi campeão da liga em 2008, em seu 4º ano como técnico. Suas 91 vitórias em pós-temporadas marcam o segundo melhor aproveitamento dos técnicos em atividade na NBA e o sétimo em toda a história da liga.