Philadelphia 76ers vence a 15ª seguida e se mantém na 3ª posição no Leste

Em ascensão, o Philadelphia 76ers estabeleceu um recorde da franquia na rodada de terça-feira da NBA. Para isso, o time assegurou a 15ª vitória consecutiva ao derrotar o Atlanta Hawks por 121 a 113, fora de casa, ficando mais próximo de assegurar a terceira posição da Conferência Leste, com 51 triunfos em 81 jogos, um a mais do que o quarto colocado Cleveland Cavaliers com um duelo a disputar para cada time, nesta quarta.

JJ Redick marcou 28 pontos, tendo convertido seis de nove arremessos de três. Seus companheiros de equipe também se saíram bem, com destaque para dois ex-jogadores do Hawks, Ersan Ilyasova e Marco Belinelli, com 26 e 20 pontos, respectivamente. Além disso, o time da Filadélfia converteu 17 de 37 tentativas de três. Taurean Prince liderou os Hawks com 27 pontos.

Com a segunda posição da Conferência Oeste assegurada, o Golden State Warriors encerrou a sua participação na temporada regular com 58 triunfos em 82 duelos após sofrer uma derrota acachapante no último deles, para o Utah Jazz, por 119 a 79, na noite de terça-feira.

Donovan Mitchell marcou 22 pontos e definiu um recorde de cestas de três para um novato na NBA, com 176. Derrick Favors acrescentou 16 pontos e nove rebotes, Jonas Jerebko marcou 14 pontos e Rudy Gobert e Ricky Rubio fizeram 13 cada para o Jazz, enquanto o brasileiro Raulzinho acumulou quatro pontos, uma assistência e um rebote em nove minutos.

O Jazz chegou aos 48 triunfos em 81 duelos, ganhou o sexto duelo seguido e vai garantir a terceira posição do Oeste se vencer nesta quarta-feira o Portland Trail Blazers - ficará até em quinto lugar se perder. Klay Thompson marcou 23 pontos e Kevin Durant acrescentou 13 para o Warriors, que converteu apenas 35% dos arremessos de quadra.

Também pela rodada de terça-feira, o Washington Wizards superou o Boston Celtics por 113 a 101, em uma partida histórica para John Wall, que superou a marca de 5 mil assistências. Hoje o oitavo colocado do Leste, o time chega ao dia final da temporada regular com a possibilidade de ficar até na sexta posição.

Ainda assim, o Wizards terminou o jogo preocupado por causa da lesão sofrida por Otto Porter Jr., mas ao menos o time encerrou uma série de quatro derrotas. Wall terminou com 29 pontos e 12 assistências. Jaylen Brown marcou 21 pontos apenas no primeiro quarto pelo Celtics, terminando o duelo com 27.

Em grande fase, o Houston Rockets superou o Los Angeles Lakers por 105 a 99, fora de casa. Foi a 31ª vitória nos últimos 34 duelos do líder da Conferência Oeste, que vinha de revés e contou com 22 pontos de Chris Paul e 21 pontos e dez assistências de James Harden. Já o brasileiro Nenê somou dois pontos e dois rebotes nos 12 minutos em que atuou. Andre Ingram marcou 19 pontos na sua estreia na NBA pelo Lakers ao 32 anos, após passar dez na G League.

Com 24 pontos de Frank Kaminsky, o Charlotte Hornets superou o Indiana Pacers por 119 a 93, fora de casa, na noite de terça. Já o Phoenix Suns derrotou o Dallas Mavericks por 124 a 97, fora de casa, com 36 pontos de Alec Peters.

