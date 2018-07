Phoenix bate Lakers e empata final da Conferência Oeste

O Phoenix Suns aproveitou o apoio da torcida e o bom desempenho de seus reservas para vencer o Los Angeles Lakers por 115 a 106, na noite desta terça-feira, em casa, e empatar o confronto na final da Conferência Oeste da NBA.

Com o resultado, a equipe do brasileiro Leandrinho deixou a série melhor-de-sete em 2 a 2. O quinto jogo será disputado na noite de quinta-feira, a partir das 22 horas (horário de Brasília), em Los Angeles.

Nesta terça, o Phoenix com grande atuação de seus reservas, responsáveis por 54 pontos. Leandrinho foi o destaque entre os suplentes, com 14. Também se destacaram Channing Frye, com 14, e Jared Dudley, com 11. O cestinha da equipe foi o titular Amare Stoudemire, autor de 21 pontos.

Do lado do Lakers, brilhou o ala-armador Kobe Bryant, que registrou 38 pontos e 10 assistências. Pau Gasol e Lamar Odom contribuíram com 15 pontos cada. Contudo, a boa apresentação dos visitantes não foi suficiente para segurar o Phoenix.

A partida começou equilibrada, com empate ao final do primeiro quarto. Os donos da casa só conseguiram abrir vantagem no segundo período, com nove pontos de vantagem. O Lakers chegou a reduzir a vantagem no quarto seguinte, mas o Phoenix se impôs novamente no último período e venceu o duelo.