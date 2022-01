Phoenix Suns bate Timberwolves com triplo-duplo de Chris Paul e vence a nona seguida

O Phoenix Suns saiu de quadra nesta sexta-feira celebrando a nona vitória consecutiva na NBA. Em uma partida com grande atuação de Chris Paul, autor de um triplo-duplo, com 21 pontos, dez rebotes e 14 assistências, o time do Arizona venceu o Minnesota Timberwolves por 134 a 124, na Talking Stick Resort Arena.

O resultado também teve grande contribuição de Devin Booker, que marcou 29 pontos, e de Cam Johnson, que fez 23, com direito a duas cestas de três seguidas. Johnson assumiu a titularidade recentemente, em razão das várias lesões que afetaram os Suns, e vem conquistando a confiança da torcida e dos companheiros.

"Ele está nos ouvindo e simplesmente arremessando a bola. Às vezes, ele não percebe o quanto ele é bom. Nós estamos muito felizes de ter ele no nosso time", disse a estrela Chris Paul sobre o companheiro de 25 anos. "Neste momento, estamos em um bom ritmo como equipe, e queremos continuar assim", completou.

Com a vitória, o Phoenix Suns continua na liderança da Conferência Oeste, enquanto o Minnesota Timberwolves ocupa a oitava colocação. Um pouco abaixo da equipe do Arizona, o terceiro colocado Memphis Grizzlies também entrou em quadra na sexta e teve o seu triplo-duplo, assim como os líderes.

Ja Morant somou 30 pontos, dez rebotes e dez assistências para liderar a vitória por 119 a 109 sobre o Utah Jazz, quarto colocado. Foi o triplo-duplo com maior pontuação na história da franquia. Além disso, Morant marcou pelo menos 30 pontos pelo quinto jogo consecutivo. "Acho que a vitória foi mais importante, mas acho que o triplo-duplo era necessário para conseguir a vitória. No geral, foi uma boa noite", disse o armador.

MAIS JOGOS

Mais para o meio da tabela do Oeste, o Los Angeles Lakers, ainda instável, perdeu por 117 a 114 para o Charlotte Hornets. Sem LeBron James e Anthony Davis, lesionados, a equipe californiana deixou o adversário abrir uma vantagem larga e até conseguiu reagir no fim, quando Russell Westbrook chamou a responsabilidade, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Enquanto isso, na disputa por posições na Conferência Leste, o Miami Heat manteve a tranquilidade na liderança ao vencer o LA Clippers, sétimo do Oeste, por 121 a 114. O segundo colocado Chicago Bulls, por sua vez, perdeu por 131 a 122 para o San Antonio Spurs, 11º do Oeste.

No fechamento dos jogos do dia, o brilho ficou com Giannis Antetokounmpo, autor de 38 pontos, 13 rebotes e cinco assistências na vitória por 123 a 108 do Milwaukee Bucks sobre o New York Knicks. Os Bucks estão em quarto lugar no Leste, bem acima dos Knicks, ocupantes da 12º colocação.

Veja os resultados de sexta-feira e da madrugada de sábado:

Orlando Magic 119 x 103 Detroit Pistons

Charlotte Hornets 117 x 114 Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks 108 x 92 Boston Celtics

New York Pelicans 105 x 116 Denver Nuggets

Miami Heat 121 x 114 LA Clippers

Houston Rockets 110 x 125 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 119 x 109 Utah Jazz

Oklahoma City Thunder 110 x 113 Indiana Pacers

San Antonio Spurs 131 x 122 Chicago Bulls

Phoenix Suns 134 x 124 Minnesota Timberwolves

Milwaukee Bucks 123 x 108 New York Knicks