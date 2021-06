Phoenix Suns crê que Chris Paul retornará ao time em breve para final do Oeste

O Phoenix Suns tem esperanças de que Chris Paul esteja de volta ao time em breve para a disputa das finais da Conferência Oeste da NBA contra o Los Angeles Clippers. O veterano armador testou positivo para a covid-19 na semana passada, mas está assintomático.

Embora casos anteriores similares exigissem que os jogadores passassem de 10 a 14 dias em quarentena, de acordo com o protocolo sanitário elaborado pela NBA, os períodos de isolamento podem ser reduzidos para aqueles que foram vacinados.

Leia Também Espanha inclui Pau Gasol em lista preliminar para Jogos Olímpicos de Tóquio-2020

“É apenas uma coisa do dia a dia com ele neste momento”, disse o treinador dos Suns, Monty Williams, após a vitória no jogo 1, no último domingo, em Phoenix. “Estamos esperançosos de que a qualquer momento, vamos ouvir que ele pode jogar e voltar a trabalhar conosco. Mas neste momento, ele está no protocolo.”

Cameron Payne acabou substituindo Chris Paul no jogo 1 contra os Clippers, tendo mais minutos em quadra. O segundo duelo da série melhor de sete está agendado para esta terça-feira, novamente em Phoenix. Depois, a final do Oeste seguirá para Los Angeles, onde acontecerão as partidas 3 e 4, na quinta e no sábado, no ginásio Staples Center.