Phoenix Suns embala e soma 13ª vitória seguida na NBA diante dos Spurs

O Phoenix Suns começou mal a temporada da NBA, com três derrotas em quatro jogos. Depois de bater na trave ao perder a final passada para o Milwaukee Bucks, a ordem era se redimir. O revés em casa diante do Sacramento Kings, foi o divisor de águas. O time fez cobranças e embalou. Nesta segunda-feira, na AT&T Center, no Texas, diante do San Antonio Spurs, a vitória por 115 a 111 foi a 13ª seguida do dono da segunda melhor campanha, atrás apenas do Golden State Warriors.

Desde a temporada 2006/07 que os Suns não conseguiam uma sequência tão vitoriosa. Naquela oportunidade ganharam 17 partidas em série. Agora, seguem mostrando força para tentar buscar, enfim, o título jamais conquistado da NBA. Está com 14 triunfos e apenas três derrotas.

Diante dos Spurs, a franquia de Phoenix mostrou a força de seu elenco, com o trio Devin Booker, Deandre Ayton e Cameron Payne se destacando na pontuação. Booker foi o cestinha do time com 23 pontos, e Ayton brilhou com um duplo-duplo, com 21 pontos e incríveis 14 rebotes. Payne somou mais 20 pontos.

Os Spurs seguem sua decepcionante temporada na Conferência Oeste, com cinco derrotas seguidas e um 4/12 na classificação. Pior início de temporada desde 1996/97. quando fechou com 20 vitórias apenas e 62 derrotas.

No Leste, com equipes se revezando no topo, agora quem está em primeiro é o Brooklyn Nets, de Kevin Durant. Recuperado da lesão no ombro sofrida no jogo contra o Orlando Magic, o ala/pivô foi o destaque na vitória por 117 a 112 sobre o Cleveland Cavaliers, com 27 pontos, nove assistências e seis rebotes.

Seu reserva, LaMarcus Aldridge, também foi bem, ao sair do banco para fazer um duplo-duplo, com 21 pontos e 11 rebotes, enquanto James Harden foi o garçom da noite com 14 assistências.

Confira os jogos desta segunda-feira:

Washington Wizards 103 x 109 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 112 x 117 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 113 x 101 Oklahoma City Thunder

Boston Celtics 108 x 90 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 96 x 110 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 77 x 109 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 123 x 92 Orlando Magic

San Antonio Spurs 111 x 115 Phoenix Suns

Utah Jazz 118 x 119 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 94 x 102 Philadelphia 76ers

Confira os jogos desta terça-feira:

Detroit Pistons x Miami Heat

New York Knicks x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Dallas Maverick