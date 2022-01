Phoenix Suns ganha 9° jogo dos últimos 10 e dispara como melhor equipe da NBA

A grande questão da NBA no momento é: quem consegue parar o ótimo jogo coletivo do Phoenix Suns? Vice-campeã na temporada passada, a equipe do Arizona lidera no geral com 36 vitórias e somente 9 derrotas e vem crescendo a cada rodada. Neste sábado, no retorno para casa, fez 113 a 103 no Indiana Pacers, somando o sexto triunfo seguido e o nono nos últimos 10 jogos.

A vantagem do Phoenix na tabela é tão grande no meio da temporada que mesmo perdendo três seguidas ainda não seria alcançada pelo Golden State Warriors, o segundo da Conferência Oeste. O mérito da equipe de Monty Williams está em todo mundo jogar bem.

Leia Também Paulistão começa com exigência de vacinação e grandes em estágios distintos

Diferentemente de outras equipes, que têm astros decisivos, os Suns contam com jogo coletivo que impressiona. Dos 10 jogadores utilizados na Talking Stick Resort Arena neste sábado, por exemplo, nove pontuaram, sendo quatro com dois dígitos, três com duplo-duplos.

O cestinha foi o ala Mikal Bridges, autor de 23 pontos. O congolês Biyombo fez 21 e foi gigante na defesa com 13 rebotes, um a mais que o pivô McGee. O experiente armador Chris Paul viveu noite de maestro em quadra, com 16 assistências, além de contribuição com 18 pontos.

Com tamanho repertório, os Suns não tiveram sua sexta vitória seguida - após cinco delas como visitante - ameaçada. No fim, já com reservas, ainda viram os Pacers diminuírem, mas nada de sustos ao time do momento na NBA.

"Isso (jogo coletivo) é o que nos torna uma equipe muito boa", disse Bridges. "Todo mundo pode jogar, todo mundo pode pular. Nós apenas nos alimentamos um do outro e somos todos altruístas. Jogamos um para o outro e nos encontramos", afirmou o cestinha da partida.

"Bridges realmente nos matou esta noite", reconheceu o técnico dos Pacers, Rick Carlisle. "Com a maneira como ele faz as coisas fora da bola, ele encontra os cantos e recantos, ele abre por 3 segundos nos cantos. Ele foi tremendo."

Confira os jogos deste sábado na NBA:

Milwaukee Bucks 133 x 127 Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers 94 x 87 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 113 x 103 Indiana Pacers