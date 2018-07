Phoenix Suns massacra e interrompe série de vitórias do Indiana Pacers

PHOENIX - O Phoenix Suns surpreendeu na rodada de quarta-feira da NBA ao conseguir uma expressiva vitória sobre a equipe de melhor campanha na temporada 2013/2014. Em casa, o time de Leandrinho Barbosa derrotou o Indiana Pacers por 124 a 100, mesmo sem uma atuação inspirada do brasileiro que somou apenas quatro pontos, dois rebotes e duas assistências nos 22 minutos em que permaneceu em quadra.

O resultado deixou os Suns com 24 vitórias e 17 derrotas, na sétima colocação na Conferência Oeste. Já o Pacers, com 33 triunfos em 41 partidas, lidera a Conferência Leste e segue com a melhor campanha da NBA.

Gerald Green liderou o Suns com 23 pontos e outros cinco jogadores anotaram ao menos dez, com destaque para Goran Dragic, com 21, e Markieff Morris, com 20. Assim, a equipe conseguiu encerrar uma série de cinco vitórias dos Pacers, que tem a melhor defesa da NBA, mas sofreu o seu maior número de pontos nesta temporada. Paul George foi o cestinha da partida com 26 pontos para o time de Indianápolis.

Também na quarta-feira, Kevin Durant anotou 36 pontos, um a menos do que Tony Parker, e foi decisivo para o Oklahoma City Thunder derrotar o San Antonio Spurs por 111 a 105, fora de casa. Assim, o Thunder conquistou a sua terceira vitória nesta temporada sobre os atuais campeões da Conferência Oeste da NBA.

Reggie Jackson marcou 27 pontos para o Thunder, agora o líder do Oeste, com 33 vitórias e dez derrotas, logo à frente dos Spurs, que tem um triunfo a menos. Tim Duncan somou 14 pontos e 13 rebotes pelo time de San Antonio, que perdeu Kawhi Leonard, ainda no primeiro tempo, com uma fratura na mão direita.

Em casa, o Cleveland Cavaliers perdeu por 98 a 87 para o Chicago Bulls, apesar da boa atuação do brasileiro Anderson Varejão, que conseguiu um "double-double" com 11 rebotes e dez pontos, além de ter dado cinco assistências nos 34 minutos em que permaneceu em quadra.

D.J. Augustin marcou 27 pontos, um a mais do que Taj Gibson, enquanto Mike Dunleavy anotou 22 pelo Bulls, quinto colocado na Conferência Leste da NBA. Kyrie Irving fez 26 pontos pelos Cavaliers, que estão em décimo lugar no Leste, e Joakim Noah anotou apenas nove e obteve 18 rebotes no seu primeiro duelo contra os Bulls.

Já o Boston Celtics encerrou uma série de dez derrotas como visitante ao superar o Washington Wizards por 113 a 111, em duelo definido apenas na prorrogação, com uma bandeja de Gerald Wallace a 2s5 do fim. Jeff Green foi o cestinha da partida com 39 pontos e Jared Sullinger somou 14 pontos e 11 rebotes pelo Celtics, que não utilizou o brasileiro Vitor Faverani e está em 12º lugar na Conferência Leste.

John Wall conseguiu um "triple-double", com 28 pontos, 11 rebotes e dez assistências, mas não conseguiu levar os Wizards aos 50% de aproveitamento, marca que não é atingida desde 31 de outubro de 2009. Marcin Gortat obteve 13 rebotes e marcou 11 pontos, enquanto o brasileiro Nenê Hilário a anotou 17 pontos, obteve nove rebotes e deu três assistências nos 33 minutos em que jogou pelo sexto colocado do Leste.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Bobcats 95 x 91 Los Angeles Clippers

Cleveland Cavaliers 87 x 98 Chicago Bulls

Orlando Magic 109 x 112 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 93 x 85 Dallas Mavericks

Washington Wizards 111 x 113 Boston Celtics

New York Knicks 106 x 110 Philadelphia 76ers

Houston Rockets 119 x 98 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 104 x 101 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 105 x 111 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 124 x 100 Indiana Pacers

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

Miami Heat x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets