Phoenix Suns surpreende e derrota o Los Angeles Lakers por 121 a 116

LOS ANGELES - O Los Angeles Lakers parece ter sentido o golpe da primeira derrota na atual temporada da NBA. Mesmo jogando em casa na noite deste domingo, a equipe voltou a decepcionar e perdeu para o Phoenix Suns, por 121 a 116.

Depois de um início impecável de temporada, com oito vitórias em oito partidas disputadas, o Lakers conheceu sua primeira derrota na quinta-feira passada, para o Denver Nuggets. Agora, perdeu seu segundo confronto consecutivo.

Para obter o importante triunfo neste domingo, o Suns teve um desempenho excepcional nos arremessos de três pontos: foram 22 cestas convertidas. Destaque para Jason Richardson, cestinha com 35 pontos. O pivô espanhol Pau Gasol foi o principal jogador do Lakers, com 28 pontos e 17 rebotes.

Se o time de Los Angeles decepcionou, o San Antonio Spurs mostrou que engrenou de vez na temporada ao superar o Oklahoma City Thunder por 117 a 104. Depois de perder na estreia, a equipe de Tiago Splitter venceu as demais oito partidas que disputou. O brasileiro, aliás, jogou pouco menos de quatro minutos neste domingo, finalizando com dois pontos e dois rebotes.

Ainda neste domingo, o Atlanta Hawks confirmou o favoritismo e venceu o Minnesota Timberwolves por 111 a 105. Nas outras duas partidas, os visitantes levaram a melhor: o Detroit Pistons ganhou do Sacramento Kings por 100 a 94 e o Houston Rockets derrotou o New York Knicks por 104 a 96.

Confira os resultados deste domingo:

Oklahoma City Thunder 104 x 117 San Antonio Spurs

Atlanta Hawks 111 x 105 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 94 x 100 Detroit Pistons

New York Knicks 96 x 104 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 116 x 121 Phoenix Suns

Confira as partidas desta segunda-feira:

Charlotte Bobcats x Minnesota Timberwolves

Orlando Magic x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x New Orleans Hornets

Phoenix Suns x Denver Nuggets

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Detroit Pistons

Los Angeles Clippers x New Jersey Nets