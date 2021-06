Phoenix Suns 'varre' Denver Nuggets e avança à final da Conferência Oeste da NBA

O Phoenix Suns bateu o Denver Nuggets por 125 a 118, em jogo disputado na noite de domingo, na Ball Arena, em Denver, e fechou a série de semifinais da Conferência Oeste dos playoffs da NBA com a "varrida" de 4 a 0. O duelo ficou marcado pela expulsão do pivô sérvio Nikola Jokic, MVP (melhor jogador) da temporada, após perder a cabeça e chegar com força desproporcional em um lance com Cameron Payne no final do terceiro período.

O grande nome da classificação dos Suns foi Chris Paul. O armador deu uma aula de basquete e marcou 37 pontos, com sete assistências e três rebotes. Disputando seu primeiro playoff, Devin Booker mais uma vez parecia uma veterano em quadra. O jogador fechou o jogo com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamnentos) de 34 pontos e 11 rebotes, além de quatro assistências. Jae Crowder anotou apenas nove pontos, mas foi importante com 10 rebotes e incríveis cinco tocos.

Leia Também Kawhi Leonard e Paul George se destacam e Clippers desencantam diante dos Jazz

Apesar de ser ejetado do duelo, Jokic foi o melhor jogador dos Nuggets. O pivô anotou 22 pontos e 11 rebotes, além de quatro assistências. Na ausência do MVP, quem apareceu bem para o jogo foi Will Barton, que marcou 25 pontos, com cinco rebotes e duas assistências. Por fim, Michael Porter Jr., com seus 20 pontos e quatro rebotes, foi mais um jogador com boa atuação, que tentou manter o time do Colorado vivo na série.

Com a vitória, os Suns aguardam agora a definição da outra semifinal, disputada entre Utah Jazz e Los Angeles Clippers, para saber quem será o rival na grande final da Conferência Oeste.

"Há muito tempo que espero por isso. Muitas pessoas dizem que não joguei basquete de forma significativa. Este é o momento de provar isso", afirmou o armador Devin Booker. "Mostramos o que você pode fazer quando se reúne como uma equipe", acrescentou Chris Paul.

NO LESTE

O Milwaukee Bucks recebeu e venceu o Brooklyn Nets por 107 a 96, empatando a séria semifinal do Leste em 2 a 2. O astro Giannis Antetokounmpo foi o homem do time da casa e do jogo ao fechar com 34 pontos e 12 rebotes. Além do grego, também se destacaram Khris Middleton (19 pontos e oito assistências), Jrue Holiday (14 pontos e nove assistências), PJ Tucker (13 pontos e sete rebotes), Bryn Forbes (10 pontos) e Brook Lopez (seis pontos e 11 rebotes).

Pelo lado visitante, o grande problema foi a ausência de Kyrie Irving durante boa parte do segundo quarto e todo o segundo tempo por conta de uma torção no tornozelo direito. Após a saída do astro, os Nets perderam o rumo e foram dominados pelo Milwaukee Bucks. Mesmo assim, Kevin Durant fechou o confronto com 28 pontos e 13 rebotes, Joe Harris e Blake Griffin marcaram oito pontos cada e Irving, em 17 minutos de jogo, anotou 11 pontos e foi o segundo maior pontuador dos visitantes na partida.

Os times voltam a se enfrentar nesta terça-feira pelo importante jogo 5 da série, desta vez de volta ao ginásio Barclays Center, em Nova York.