Phoenix vence e vira série contra Portland na NBA

O Phoenix Suns mostrou estar recuperado da derrota como mandante no seu primeiro jogo nos playoffs da NBA ao derrotar o Portland Trail Blazers, fora de casa, por 108 a 89, na noite de quinta-feira. Com o triunfo, a equipe virou a série melhor de sete jogos, válida pela Conferência Oeste, para 2 a 1.

Jason Richardson teve atuação brilhante na partida, com 42 pontos, e Steve Nash conseguiu um "double-double", com 13 pontos e dez assistências. O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 11 minutos, anotou seis pontos e deu duas assistências. LaMarcus Aldridge, com 17 pontos, foi o cestinha do Blazers.

Em casa, o Chicago Bulls superou o Cleveland Cavaliers por 108 a 106, em partida definida nos instantes finais, e diminuiu a vantagem do adversário na série melhor de sete jogos pelos playoffs da Conferência Leste para 2 a 1.

Derrick Rose foi o principal jogador do Bulls, com 31 pontos, e contou com o auxílio de Joakim Noah, principalmente na defesa, que pegou 15 rebotes e fez dez pontos. LeBron James foi o cestinha do jogo, com 39 pontos, e ainda conseguiu dez rebotes, mas não evitou a derrota do Cavaliers. Já o brasileiro Anderson Varejão atuou por 20 minutos, com três pontos, seis rebotes e duas assistências.

Liderado por Kevin Durant, o Oklahoma City Thunder conseguiu a sua primeira vitória na série melhor de sete jogos pelos playoffs da Conferência Oeste contra o Los Angeles Lakers ao triunfar por 101 a 96, em casa. Com isso, diminuiu a vantagem dos atuais campeões da NBA para 2 a 1.

Durant foi o cestinha da partida com 29 pontos e ainda conseguiu 19 rebotes. Kobe Bryant anotou 24 pontos para o Lakers. Já o espanhol Pau Gasol terminou a partida com um "double-double", com 17 pontos e 15 rebotes.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta sexta-feira com as partidas Miami Heat x Boston Celtics, San Antonio Spurs x Dallas Mavericks e Utah Jazz x Denver Nuggets.