Pierce, Bosh, Ben Wallace e Webber são introduzidos ao Hall da Fama do Basquete

A classe 2021 do Hall da Fama do Basquete foi introduzida à seleta lista dos grandes nomes da modalidade na noite de domingo. Entre os 16 homenageados estão figuras que fizeram história na NBA como Paul Pierce, Chris Bosh, Ben Wallace e Chris Webber.

"Agradeço isso. Obrigado por me passar (no Draft). Isso acrescentou lenha à minha fogueira. Até hoje, não entendo como caí para o número 10. Mas, você sabe, tudo aconteceu por um motivo. Indo para os (Boston) Celtics, sou grato", disse Pierce em seu discurso no evento em alusão a ter sido apenas a 10.ª escolha geral do Draft de 1998.

Já Ben Wallace, emocionado, falou sobre as dificuldades que teve na carreira. "O basquete não era minha vida. O basquete apenas estava na minha vida. Eu joguei basquete e criei um caminho para aqueles que me ajudaram", relembrou.

Além deles, Bill Russell, agora como técnico, se tornou a quinta pessoa da história do Hall da Fama membro como treinador e jogador. Toni Kukoc, companheiro de Chicago Bulls de Michael Jordan e Scottie Pippen, também integrou a lista através do comitê internacional e falou sobre os colegas no seu discurso.

"Gostaria de agradecer a este senhor aqui, Michael Jordan, e Scottie Pippen por me chutarem durante as Olimpíadas de Barcelona (1992) e, dessa forma, me motivar a trabalhar ainda mais para me tornar uma parte importante do Chicago Bulls", afirmou.

Rick Adelman (treinador da NBA), Yolanda Griffith (jogadora da WNBA), Lauren Jackson (jogadora da WNBA), Jay Wright (treinador da NCAA), Bob Dandridge (jogador da NBA), Pearl Moore (jogadora), Clarence Jenkins (jogador), Val Ackerman (presidente da WNBA e da USA Basketball e comissária da Big East), Cotton Fitzsimmons (treinador da NBA) e Howard Garfinkel (olheiro) também integram a lista.