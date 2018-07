Pierce supera marca de Larry Bird em vitória do Celtics

Em sua 14ª temporada pelo time de Boston - foi escolhido no Draft pela equipe em 1998 -, Pierce agora está atrás apenas de John Havlicek, que atuou pelo Celtics entre 1962 e 1978 e marcou 26.395 pontos.

Mesmo assim, o ala de 34 anos não foi o principal destaque da noite da última terça-feira. Seu companheiro Kevin Garnett, com 22 pontos, foi o cestinha da partida, enquanto Rajon Rondo, com dez pontos e 14 rebotes, conseguiu um "double-double". Pelo lado do Bobcats, Reggie Williams, com 21 pontos, foi o melhor em quadra.

Também na noite da última terça-feira da NBA, o Miami Heat contou com boa atuação de Dwyane Wade e LeBron James para bater o Cleveland Cavaliers por 107 a 91. Wade foi o cestinha do confronto, com 26 pontos, além de seis assistências, enquanto James terminou a partida com 24 pontos.

O ala/pivô Antawn Jameson foi o destaque do Cavaliers, com 25 pontos e nove rebotes. A equipe de Ohio ainda contou com mais um "double-double" de Anderson Varejão, que anotou 11 pontos e 11 rebotes. Foi a quarta vez consecutiva que o brasileiro alcançou dígitos duplos em dois fundamentos na temporada.

O time de melhor campanha da NBA, Oklahoma City Thunder, segue embalado e na última terça fez mais uma vítima: o Golden State Warriors. Nem mesmo os 48 pontos de Monta Ellis foram capazes de impedir a vitória do Thunder, que contou com mais uma noite inspirada de Kevin Durant, que anotou 33 pontos e dez rebotes, e Russell Westbrook, com 31 pontos, para vencer.

Confira os resultados da última terça-feira na NBA:

Indiana Pacers 104 x 99 Utah Jazz

Boston Celtics 94 x 84 Charlotte Bobcats

Miami Heat 107 x 91 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 105 x 107 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 86 x 84 Sacramento Kings

Golden State Warriors 116 x 119 Oklahoma City Thunder

Veja os jogos desta quarta-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Clippers

Miami Heat x Orlando Magic

Philadelphia 76ers x San Antonio Spurs

Washington Wizards x New York Knicks

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Indiana Pacers

New Jersey Nets x Detroit Pistons

New Orleans Hornets x Chicago Bulls

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Houston Rockets