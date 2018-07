Pinheiros bate Vila Velha e mantém a liderança no NBB

SÃO PAULO - O Pinheiros não perdeu o embalo após a folga de carnaval. Os campeões paulistas derrotaram nesta quinta-feira o Vila Velha/CETAF por 85 a 67 (44 a 33) em partida válida pela oitava rodada do returno do NBB. Com essa vitória, a equipe da capital paulista conserva a liderança da competição com 17 vitórias em 21 jogos.

A equipe capixaba deu bastante trabalho no início do jogo. O primeiro quarto terminou empatado em 20 pontos. O Pinheiros começou com Figueroa, Marquinhos, Shamell, Olivinha e Bruno Fiorotto.

No segundo quarto, com a subida de produção dos alas Shamell e Marquinhos, o Pinheiros livrou vantagem de 11 pontos antes do intervalo.

No terceiro quarto, Marquinhos incendiou a torcida com duas enterradas e uma bola roubada. O time paulista, com toda a tranquilidade, construiu uma vantagem irrecuperável para o Vila Velha.

"Mais uma vez, a equipe fez uma boa partida. O Vila Velha chegou a oferecer uma certa resistência no primeiro quarto, mas depois controlamos a partida. No fim, pude colocar todos os jogadores, que mantiveram o nível da equipe na partida", disse o técnico Claudio Mortari.

O resultado dá tranquilidade para o Pinheiros se preparar para o seu próximo embate. Na nona rodada, a equipe paulista vai folgar. Volta à quadra no próximo dia 1º, num duro duelo contra Brasília, na Capital Federal.

Outros resultados: Araraquara 66 x 105 Brasília; Tijuca 78 x 89 São José; Limeira 86 x 80 Minas; Uberlândia 64 x 53 Liga Sorocabana.