Pinheiros consegue maior vitória da história do NBB

Em sua estreia na terceira edição do NBB, o campeonato nacional masculino de basquete, o Pinheiros não teve dificuldades para atropelar o Vitória Basquete por 109 a 56, neste sábado, mesmo atuando fora de casa. A diferença no placar é a maior da história da competição.

Desde o início da partida, o time paulista impôs o seu ritmo e não deixou o adversário encostar no placar, fechando o primeiro quarto em 31 a 18. Após um segundo período mais equilibrado, o segundo tempo voltou a ter a predominância do Pinheiros, que disparou no marcador.

O cestinha da partida foi o ala/armador norte-americano Shamell, com 23 pontos. O ala Marquinhos, que defendeu a seleção brasileira no Mundial deste ano, na Turquia, também contribuiu com 21 pontos. "Fizemos uma ótima estreia no NBB. Uma vitória expressiva logo de início é muito importante para dar confiança para toda equipe", comemorou o técnico João Marcelo Leite.

Em outra partida disputada neste sábado no NBB, o Paulistano teve trabalho, mas venceu o Vila Velha, também fora de casa, por 63 a 60.