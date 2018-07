Pinheiros derrota Paulistano com cesta no estouro do cronômetro

SÃO PAULO - Pinheiros/SKY e Paulistano/Unimed disputaram um senhor clássico de basquete, na noite desta quinta-feira, no ginásio Henrique Villaboim, do Pinheiros. Os donos da casa saíram com a vitória graças a uma cesta do norte-americano Joe Smith no estouro do cronômetro. O placar foi 86 a 84. Smith anotou 27 pontos. O Pinheiros mantém a quarta colocação, e o Paulistano ocupa a sétima.

A 3,6 segundos do final, o Pinheiros liderava o placar com dois pontos de vantagem. O jovem técnico Gustavo De Conti então chamou tempo e preparou uma bela jogada. Eddy e Alex atraíram a marcação, deixando desmarcado o ala/pivô Renato, que empatou o jogo. Renato, aliás, foi um dos grandes nomes da partida, com 26 pontos. Cláudio Mortari então pediu tempo, e o Pinheiros, no reinício do jogo, conseguiu colocar a bola na mão de Smith, que fintou e arremessou. A bola deixou sua mão a 1,6 segundo do final.

Outro resultado importante foi a vitória do Palmeiras sobre o Vila Velha (87 a 65), no Palestra Itália. Com esse resultado, o Alviverde se afasta da zona do rebaixamento, saltando para a 16ª e antepenúltima posição.

Outros resultados: Tijuca 59 x 63 Franca

Liga Sorocabana 76 x 86 Basquete Cearense

Limeira 79 x 83 São José

Joinville 85 x 90 Mogi das Cruzes

Suzano 76 x 97 Minas