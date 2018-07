Pinheiros e Brasília disputam jogo que vale muito na luta pela liderança

SÃO PAULO - O Pinheiros tem um duro desafio nesta quinta-feira, na tentativa de manter a liderança da fase classificatória do NBB. Se conseguir, terá a vantagem de mando de quadra em todos os confrontos dos play-offs e até a possibilidade de disputar a final, em jogo único, no ginásio do Ibirapuera. O adversário será o Brasília, no ginásio da Asceb, no Distrito Federal, às 20h, com transmissão ao vivo pelo SporTV.

Brasília, atual bicampeão do NBB, começou mal na atual temporada. Ocupa apenas a quarta colocação, com 15 vitórias em 21 partidas, mas está reagindo: vem de uma sequência de seis vitórias seguidas. Nos últimos 11 jogos, venceu dez.

O jogo do primeiro turno foi emocionante. Depois de perder o primeiro quarto por 20 a 18, o Pinheiros reagiu e no final venceu por apenas dois pontos: 70 a 68.

Guilherme Giovannoni, um dos líderes do Brasília, acha possível tomar a liderança. Afinal, Pinheiros tem apenas duas vitórias a mais. E o ala-pivô quer uma vitória por mais do que dois pontos. Assim, se Brasília porventura terminar empatado com o Pinheiros na fase classificatória, levaria vantagem no confronto direto.

"Pensando em liderança, esse é um jogo chave. Perdemos lá em São Paulo, por dois pontos, e agora temos a chance de reverter o confronto direto. Será uma partida extremamente importante para nos mantermos entre os quatro primeiros, que é o nosso principal objetivo, e para, quem sabe, chegarmos à liderança".

O Pinheiros sofre a perseguição do São José, que pode tomar a liderança nesta quinta-feira, caso Brasília vença e a equipe do Vale do Paraíba derrote o Unitri, de Uberlândia.

Olivinha, ala-pivô e capitão do Pinheiros, sabe bem da importância do jogo. "Sabemos que vai ser um jogo muito complicado. A equipes deles tem grandes jogadores e vem em boa sequência. Será uma batalha dura. Temos que ter atenção especial com Alex, Giovannoni e Nezinho, porque diminuindo um pouco a média deles temos mais chances de conseguir a vitória".

Outros jogos, todos às 20h desta quinta-feira:

São José x Uberlândia

Minas x Paulistano

Bauru x Limeira

Liga Sorocabana x Araraquara