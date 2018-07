Pinheiros e Limeira disputam título do Paulista de basquete masculino

SÃO PAULO - Em busca de título inédito do Campeonato Paulista de basquete masculino, o Pinheiros/Sky recebe o Winner/Limeira em 5 de janeiro, a partir das 16 horas.

A equipe paulistana terá a vantagem do mando de quadra contra o adversário, fazendo as duas primeiras partidas do playoff decisivo em seu ginásio, em São Paulo.

Confira as datas e os horários dos confrontos:

05/01 - Pinheiros/SKY x Winner/Limeira - 16h00, no EC Pinheiros

09/01 - Pinheiros/SKY x Winner/Limeira - 21h00, no EC Pinheiros

11/01 - Winner/Limeira x Pinheiros/SKY - 18h00, em Limeira (SP)

12/01 - Winner/Limeira x Pinheiros/SKY - 18h00, em Limeira (SP)*

14/01 - Pinheiros/SKY x Winner/Limeira - 20h00, no EC Pinheiros*

* Se necessário