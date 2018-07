Pinheiros quebra tabu com título do Paulista de basquete

Havia 25 anos que um time de São Paulo não faturava o Campeonato Paulista Masculino. O último campeão havia sido o Monte Líbano, em 1986. Na ocasião, o técnico campeão era o mesmo Cláudio Mortari que, nesta quarta-feira, levou o Pinheiros à conquista. Foi a sétima vez que o treinador conquistou o Paulista - mesma marca do ala Renato, ex-Ribeirão Preto.

O título por pouco não veio um dia antes. Na quarta, no primeiro jogo em São José depois de duas vitórias do Pinheiros em São Paulo, o São José conseguiu uma vitória heroica, por 76 a 75. Nesta quinta, mais uma vez o time da casa conseguiu a virada no fim do jogo, mas acabou não conseguindo segurar o resultado. Campeão paulista em 2009, o time do interior foi aclamado pela torcida, mesmo após a derrota, chamado de "time de guerreiros", em referência aos diversos desfalques sofridos na reta final do Paulista.

Dono de um dos principais elencos do basquete brasileiro, o Pinheiros se credencia para brigar pelo título na NBB contra Brasília e Flamengo. Entre os campeões estão Morro, Renato, Olivinha, Fiorotto, o norte-americano Shamell e Marquinhos, titular da seleção brasileira e principal nome do Pinheiros.

Shamell, com 26 pontos, foi o cestinha da partida final ao lado de Murilo, do São José. Marquinhos, com 16, e Morro, com 15, também foram decisivos no título. O norte-americano, que joga pelo Pinheiros há quatro temporadas, ainda pegou Shamell sete rebotes.