Pinheiros sonda Leandrinho para se reforçar na Copa Intercontinental

SÃO PAULO - De olho na chance de conquistar o título da Copa Intercontinental de Clubes, o Pinheiros já se movimenta para reforçar sua equipe. E os campeões da Liga das Américas não pensam pequeno: miram a contratação de Leandrinho, jogador de 30 anos, com dez temporadas de experiência na NBA.

Segundo Fernando Rossi, diretor de esportes do Pinheiros, houve uma conversa preliminar com Leandrinho. Segundo o dirigente, não chegaram a discutir valores. O site da emissora de TV a cabo FOX Sports, que detém os direitos de transmissão da Intercontinental, nos dias 4 e 6 de outubro, publicou que um amigo do jogador teria dito que a proposta seria de R$ 500 mil por duas partidas.

"Isso é um absurdo. Quinhentos mil reais é a minha folha de pagamento anual", diz o dirigente. "Foi apenas um bate-papo. Ele ainda precisa ter o aval dos médicos. Nós precisamos ver se a Fiba (Federação Internacional de Basquete) autorizaria a inscrição dele. Temos que ver também a questão do seguro. Ainda faltam muitas coisas", disse Rossi, que terá outra reunião com Leandrinho na próxima terça-feira.

Em julho, durante a apresentação da seleção brasileira, da qual Leandrinho pediu dispensa, Artur Barbosa, irmão e empresário do ala/armador, chegou a dizer que o Houston Rockets havia feito proposta financeira considerada insatisfatória pelo jogador, que não teria concordado também com a duração do contrato. O Chicago, segundo Artur, disse que estava monitorando a recuperação do jogador, e que o Dallas Mavericks também estaria interessado. Nenhuma das conversações, no entanto, evoluiu.

Segundo a fonte ouvida pela FOX, Leandrinho estaria também preocupado com a possibilidade de se desgastar junto a Rubén Magnano. Ele pediu dispensa da seleção, alegando não estar recuperado da cirurgia no joelho direito, realizada em fevereiro. Retornar em outubro, em forma, poderia dar margens a interpretações de que ele poderia ter jogado em setembro, na Copa América.