Pinheiros vence Franca e decidirá quadrangular do Interligas

SÃO PAULO - Depois de vencer o Vivo/Franca neste sábado por 85 a 77, o Pinheiros/SKY enfrentará o Atenas (ARG) em decisão do segundo quadrangular do Torneio Interligas. O vencedor desse próximo jogo enfrentará o Obras Sanitárias, vencedor do primeiro quadrangular, em Mendoza (ARG), no último final de semana.

A partida contra o Vivo/Franca teve como destaques o ala Shamell, cestinha do Pinheiros, com 20 pontos. O principal jogador da equipe do interior foi o pivô Drudi, que assinalou 16 pontos.

O Franca começou melhor a partida, saindo na frente com bom início de William Drudi. Aos poucos, o Pinheiros reagiu, principalmente depois que o pivô Bruno Fiorotto entrou, no segundo quarto, responsável por ter organizado o setor ofensivo da equipe da capital paulista. Com isso, o Pinheiros conseguiu virar o jogo no final da primeira metade do jogo, fechada em 40 a 39.

Melhorando cada vez mais, o Pinheiros ampliou sua a vantagem para 13 pontos (61 a 48) no terceiro quarto, no momento que Shamell e Marquinhos melhoraram também o desempenho no jogo. Abalados, os francanos se exaltaram e o técnico da equipe, Hélio Rubens, acabou sendo expulso pelo excesso de reclamações. Mesmo assim, com o apoio da torcida, o time de Franca chegou a diminuir a diferença para 4 pontos (79 a 75), mas não conseguiu superar o time da capital frente sua tranquilidade em segurar o resultado.

O armador do Pinheiros, Juan Pablo Figueroa, considerou que jogo contra o Atenas terá um gosto especial pelo fato de ter sido o time que o projetou para o basquete. "Será um momento muito especial para mim. Nunca nem esperava jogar contra o Atenas, muito menos fazer uma final contra eles. Temos que manter o foco e fazer a nossa parte. Só depende da gente para vencermos o título", afirmou o jogador.

Pinheiros e Atenas fazem a decisão do Interligas neste domingo, às 21h, no Ginásio Pedrocão. Antes dessa partida, o Franca enfrenta o Libertad Sunchales, às 19h.

Atenas. O Atenas conseguiu sua segunda vitória no Torneio Interligas Brasil/Argentina, neste sábado, diante do rival argentino, o Libertad Sunchales, por 76 a 74. O pivô norte-americano do Atenas, Williams, foi o principal pontuador da equipe, com 19 pontos. Além dele, a dupla de alas Gerbaudo e Lescano também se destacaram, com 15 pontos cada um. Pelo lado do Libertad, o cestinha foi o ala Gabini, com 19 pontos.