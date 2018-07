Pinheiros/SKY e Araldite/Univille abrem as quartas de final do NBB

SÃO PAULO - Começa neste sábado as quartas de final do NBB com o duelo entre Pinheiros/SKY, segundo colocado na primeira fase e vice-campeão do Torneio Interligas, e Araldite/Univille, em Joinville às 20h30.

Pinheiros/SKY e Araldite/Univille se enfrentaram duas vezes nesta temporada, com duas vitórias dos paulistas. Na partida realizada em Santa Catarina, válida pela sexta rodada do primeiro turno, o time pinheirense venceu na prorrogação por 93 a 94. Já no jogo disputado em São Paulo, o Pinheiros/SKY conquistou a vitória com mais tranquilidade por 93 a 81.

Para este confronto, o norte-americano Shamell prevê muito equilíbrio. "Acho que estes jogos contra o Joinville serão muito difíceis. E este primeiro jogo é muito importante, porque se ganharmos, vamos ter dois jogos em casa para fechar a série, e se eles saírem na frente não podemos dar bobeira quando jogarmos aqui em São Paulo. Vai ser uma série muito disputada", analisou o ala-armador do Pinheiros/SKY.