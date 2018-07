Pinheiros/SKY vence sua primeira partida internacional

SÃO PAULO - O Pinheiros/SKY fez história nesta sexta-feira. Com a vitória sobre o Libertad Sunchales, por 79 a 77, na estreia do Torneio Interligas Brasil/Argentina, o time paulista conseguiu seu primeiro triunfo numa competição internacional.

O ala Marquinhos foi o cestinha do Pinheiros na partida com 19 pontos, seguido do ala norte-americano Shamell, que marcou 14. Pelo lado do Libertad, o também americano, o pivô Robert Battle foi o principal destaque, anotando um duplo-duplo de 17 pontos e 11 rebotes.

A equipe brasileira não foi muito bem no primeiro tempo da partida. Começou perdendo por uma diferença de oito pontos, 23 a 15, mas conseguiu se recuperar e descer para o intervalo com uma diferença menor, de apenas 2 pontos, 38 a 36.

Na segunda etapa, as equipes trocaram a liderança durante todo os 20 minutos. Numa sequência de contra-ataques, o Pinheiros conseguiu abrir 76 a 71, com menos de dois minutos para o fim do jogo. Os argentinos chegaram a encostar, 76 a 75, mas o time paulista garantiu os lances livres e saiu com a vitória.

Outro jogo. Após o triunfo brasileiro com o Pinheiros/SKY foi a vez dos argentinos vencerem a segunda partida do Torneio Interligas. O Atenas superou o Vivo/Franca, por 77 a 58, em pleno Ginásio Pedrocão. Com isso, teremos confrontos nacionais no segundo dia da competição, com Atenas enfrentando o Libertad Sunchales, às 19h, e o Pinheiros jogando contra o Franca, às 21h.