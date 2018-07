Pistons fazem 17 cestas de 3 pontos e derrotam o Cavaliers na NBA

O Cleveland Cavaliers foi surpreendido na rodada de domingo da NBA. Atuando em casa, na Quicken Loans Arena, o time de LeBron James se ressentiu de importantes desfalques e acabou sendo derrotado pelo Detroit Pistons por 103 a 80, em uma noite inspirada de Brandon Jennings, cestinha da partida com 25 pontos.

A convincente vitória do Pistons irritou os torcedores do Cavaliers, que vaiaram a sua equipe. O time, porém, não pôde contar com o ala/pivô brasileiro Anderson Varejão, fora do restante da temporada 2014/2015 da NBA após romper o tendão de Aquiles da perna esquerda, e também com o armador Kyrie Irving, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e desfalcou o time pela segunda partida seguida.

O Cavaliers chegou a abrir 15 pontos de vantagem no começo do segundo quarto, mas permitiu a virada do Pistons com uma impressionante reação em que os adversários anotaram 18 pontos consecutivos. Além disso, o time de Detroit converteu 17 de 31 arremessos de três pontos.

Andre Drummond se destacou pela equipe ao obter 17 rebotes e anotar 16 pontos. Assim, o Pistons agora acumula sete vitórias em 30 partidas, em antepenúltimo lugar na Conferência Leste.

LeBron James terminou a partida com 17 pontos, dez rebotes e sete assistências pelo Cavaliers. Kevin Love somou 20 pontos e dez rebotes, enquanto Tristan Thompson também conseguiu um "double-double", com 18 pontos e 11 rebotes. Batido, o time de Cleveland é o quinto colocado do Leste, com 18 triunfos e 12 derrotas.

Também pela rodada de domingo da NBA, o San Antonio Spurs encerrou uma sequência de seis derrotas diante do rival estadual Houston Rockets ao superá-lo por 110 a 106, em casa, no AT&T Center. Além disso, os atuais campeões da liga norte-americana de basquete acabaram com uma série de três tropeços no campeonato.

Danny Green brilhou pelo Spurs com 24 pontos, enquanto o pivô Tiago Splitter teve atuação discreta. O brasileiro começou a partida como titular, permaneceu em quadra por 21 minutos e somou quatro pontos, quatro rebotes, três tocos e duas assistências, além de ter recuperado uma bola.

Em um duelo bastante equilibrado, ocorreram 20 trocas de liderança no placar, com o Spurs se dando melhor. James Harden marcou 28 pontos pelo Rockets e foi o cestinha da partida, enquanto Dwight Howard somou 24 pontos e 17 rebotes.

Com o resultado, o Spurs chegou aos 19 triunfos em 32 partidas e ocupa o sétimo lugar na Conferência Oeste. Já o Rockets é o quarto colocado com 21 vitórias e oito derrotas.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Cleveland Cavaliers 80 x 103 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 110 x 106 Houston Rockets

Dallas Mavericks 112 x 107 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 101 x 79 New York Knicks

Denver Nuggets 102 x 116 Toronto Raptors

Los Angeles Lakers 107 x 116 Phoenix Suns

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Brooklyn Nets x Sacramento Kings

Miami Heat x Orlando Magic

Houston Rockets x Washington Wizards

Los Angeles Clippers x Utah Jazz