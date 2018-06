Pistons supera Blazers, vence a quarta consecutiva e segue invicto com Griffin

O Detroit Pistons segue em grande fase com Blake Griffin. Na noite de segunda-feira, a equipe conquistou a quarta vitória consecutiva na temporada 2017/2018 da NBA ao superar o Portland Trail Blazers por 111 a 91, em casa, com ótima atuação de Andre Drummond, com 17 pontos e 17 rebotes.

+ Chris Paul brilha e Rockets atropela o Cavaliers; Warriors cai para o Nuggets

+ Com Leandrinho e Varejão, seleção é convocada para jogos das Eliminatórias

Desde a estreia de Griffin, envolvido em uma troca com o Los Angeles Clippers, o Pistons venceu os três jogos que disputou. E o último desses triunfos levou o time a ficar com 50% de aproveitamento, em nono lugar na Conferência Leste e empatado com o oitavo o Philadelphia 76ers, que leva vantagem nos critérios de desempate.

Griffin fechou o duelo com 21 pontos, com três arremessos de três convertidos, além de nove rebotes e seis assistências. Anthony Tolliver acrescentou 15 pontos e Reggie Bullock e Langston Galloway fizeram 13 cada para o Pistons.

Damian Lillard marcou 20 pontos e C.J. McCollum fez 14 pelo Blazers, que sofreu a terceira derrota seguida. O sétimo colocado do Oeste não contou com Evan Turner, com lesão na panturrilha esquerda.

Em confronto direto da Conferência Leste, o Washington Wizards superou o Indiana Pacers por 115 a 102, fora de casa, na noite de segunda. Bradley Beal marcou 21 pontos e Kelly Oubre Jr. fez 15 pelo Wizards, que venceu o quinto jogo seguido, todos sem John Wall, e o quarto consecutivo contra o Pacers, ocupando a quarta posição no Leste.

Bojan Bogdanovic foi o cestinha do jogo com 29 pontos e Joe Young acrescentou 17 pelo Pacers, que havia ganhado seis jogos seguidos como mandante, mas sentiu as ausências de Victor Oladipo e Darren Collison. O time está em sexto lugar no Leste.

Em grande fase, o Utah Jazz venceu o sexto jogo consecutivo ao superar o New Orleans Pelicans, fora de casa, por 133 a 109, com 30 pontos de Rodney Hood e 20 pontos e 11 assistências de Ricky Rubio. Já o Pelicans sofreu a quarta derrota nas últimas cinco partidas desde que perdeu DeMarcus Cousins por causa de uma grave lesão no tendão de Aquiles.

Com 20 pontos de Mario Hezonja, o Orlando Magic impôs a quarta derrota seguida ao Miami Heat ao superá-lo por 111 a 109, fora de casa. O Denver Nuggets, com 16 rebotes, 15 pontos e sete assistências de Nikola Jokic, venceu o Charlotte Hornets por 121 a 104.

Ao anotar os últimos 13 pontos do duelo, o Los Angeles Clippers derrotou o Dallas Mavericks por 104 a 101. E também com uma virada, pois chegou a estar perdendo por 21 pontos de diferença, o Sacramento Kings superou o Chicago Bulls por 104 a 98 na noite de segunda.

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors x Boston Celtics

Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets x Houston Rockets

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns