Pistons vence e volta aos playoffs após sete anos; Spurs cai fora

A NBA conheceu mais uma equipe garantida nos playoffs da temporada 2015/2016 na última sexta-feira. O Detroit Pistons derrotou o Washington Wizards por 112 a 99 para delírio da torcida no Palace of Auburn Hills, que viu a tradicional franquia voltar à pós-temporada da liga norte-americana após sete anos.

A classificação mostra a recuperação do Pistons, que passou anos com equipes bem abaixo de suas tradições graças a decisões questionáveis de sua diretoria. Com um time jovem, com nomes como Reggie Jackson e Andre Drummond, chegou à 43.ª vitória na temporada, na sétima posição do Leste, e garantiu a vaga. O Wizards, por sua vez, já não tem mais chances de ir aos playoffs, em décimo na mesma conferência, com 38 triunfos.

O grande destaque da vitória do Pistons na sexta foi o armador Reggie Jackson, autor de 39 pontos e nove assistências. Tobias Harris também estava em dia inspirado e terminou com 17 pontos e nove rebotes. Pelo lado do Wizards, Markieff Morris anotou 29 pontos e sete rebotes. Nenê saiu do banco para marcar 13 pontos.

Se o Pistons se garantiu nos playoffs, o Dallas Mavericks deu passo importantíssimo para isso na sexta. Em casa, a equipe texana, sétima colocada do Oeste, derrotou o Memphis Grizzlies, que está em sexto, por 103 a 93 e agora precisa de apenas uma vitória nas últimas três partidas, ou de uma derrota do Utah Jazz ou do Houston Rockets, para avançar.

Dirk Nowitzki foi o cestinha do Mavericks com 21 pontos, mas o calouro Justin Anderson apareceu nos momentos decisivos para marcar 19 pontos (melhor marca da carreira) e pegar 10 rebotes. Raymond Felton ainda contribuiu com 11 pontos e 14 rebotes. O cestinha, no entanto, saiu do lado do Grizzlies: Tony Allen, com 25 pontos.

O Mavericks também acabou ajudado pela derrota do Utah Jazz, oitavo colocado do Oeste, para o Los Angeles Clippers. Mesmo poupando seus quatro principais jogadores (Chris Paul, J.J. Redick, Blake Griffin e DeAndre Jordan), o time californiano, quarto da conferência, venceu por 102 a 99 graças aos 30 pontos de Jamal Crawford. Raulzinho saiu do banco e atuou por 13 minutos pelo Jazz, com seis pontos e quatro assistências.

Outro brasileiro que atuou na rodada foi Marcelinho Huertas, que também começou na reserva, jogou 27 minutos e terminou com sete pontos e quatro assistências. Mas seu Los Angeles Lakers perdeu mais uma, desta vez para o New Orleans Pelicans, fora de casa, por 110 a 107. Cada vez mais próximo do adeus ao basquete, Kobe Bryant marcou 14 pontos.

SPURS PERDE

O já classificado San Antonio Spurs, dono da segunda melhor campanha da liga, viveu algo raro e perdeu pela segunda vez consecutiva na temporada ao cair fora de casa para o Denver Nuggets por 102 a 98. O time texano atuou sem Tony Parker, Danny Green, Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge e Manu Ginóbili, poupados, além de Boris Diaw, lesionado.

Tim Duncan, então, viu crescer a responsabilidade sobre ele e teve sua melhor partida na temporada, com 21 pontos e sete rebotes, mas não foi o suficiente. Melhor para o Nuggets, que venceu os texanos pela primeira vez depois de dez derrotas seguidas e pôde celebrar o fato de ter sido o único time até o momento que bateu Spurs e Golden State Warriors na temporada.

Se o vice-líder do Oeste perdeu, o do Leste fez sua parte e manteve as chances matemáticas de alcançar a primeira colocação da conferência. O Toronto Raptors bateu o Indiana Pacers por 111 a 98, em casa, com dois pontos do brasileiro Lucas Bebê, e ainda sonha em passar o Cleveland Cavaliers. Já o Pacers segue na oitava posição do Leste e perdeu a chance de se garantir nos playoffs.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Charlotte Hornets 113 x 99 Brooklyn Nets

Orlando Magic 112 x 109 Miami Heat

Philadelphia 76ers 102 x 109 New York Knicks

Boston Celtics 124 x 109 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 112 x 109 Washington Wizards

Toronto Raptors 111 x 98 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 110 x 102 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 103 x 93 Memphis Grizzlies

Denver Nuggets 102 x 98 San Antonio Spurs

Utah Jazz 99 x 102 Los Angeles Clippers

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder