Pivô brasileiro Rafael Hettsheimeir comemora acerto com Real Madrid

MADRI - O pivô brasileiro Rafael Hettsheimeir foi apresentado oficialmente nesta terça-feira como novo jogador do Real Madrid, uma das principais equipes do basquete europeu. E comemorou o acerto com o time espanhol. "Jogar aqui me deixa muito feliz, porque sei da grandeza desse clube", afirmou o jogador de 26 anos e 2m08 de altura.

Diante das boa atuações no basquete espanhol, onde atua desde 2005 - passou por quatro equipes diferentes -, e também na seleção brasileira, Hettsheimeir chegou a despertar interesse da NBA, a poderosa liga norte-americana. Mas acabou optando por continuar na Espanha, agora no Real Madrid, com quem assinou contrato de uma temporada.

"Estou muito feliz e satisfeito por vestir a camisa de uma equipe tão forte e tradicional no cenário do basquete espanhol, europeu e mundial. A expectativa é trabalhar forte para, junto aos companheiros, levar o Real Madrid de encontro aos objetivos", afirmou Hettsheimeir, que defendeu o CAI Zaragoza nas duas últimas temporadas.

Hettsheimeir ganhou fama no Brasil depois da excelente performance que teve na disputa do Pré-Olímpico de Mar del Plata, no ano passado, na Argentina, quando a seleção brasileira conquistou a vaga na Olimpíada depois de 16 anos de ausência. Mas uma grave lesão no joelho impediu que ele pudesse disputar os Jogos de Londres.