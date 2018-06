Pivô de Bahamas, DeAndre Ayton é o 1º escolhido pelo Phoenix Suns no Draft da NBA

O pivô DeAndre Ayton foi o primeiro escolhido do Draft de 2018 da NBA nesta quinta-feira, no ginásio Barclays Center, em Nova York. O jogador nascido nas Bahamas, de 2,16 metros e 19 anos, foi selecionado pelo Phoenix Suns. Ele se destacou na temporada passada, em sua estreia no basquete universitário, em Arizona, ao mostrar técnica, força e efetividade tanto na defesa quanto no ataque. Esta é a nona vez consecutiva que um calouro universitário é a primeira escolha.

O Phoenix Suns optou pela segurança, pois não há riscos de surpresa negativa com DeAndre Ayton. O atleta teve médias de 20,1 pontos e 11,6 rebotes com 61,2% de aproveitamento dos seus arremessos de quadra na temporada universitária. A expectativa é grande sobre o jogador, que deve brigar pelo título de Calouro do Ano se conseguir manter seu estilo de jogo entre os profissionais.

Guardadas as devidas proporções, sua maneira de jogar, dominante e habilidoso no garrafão, é comparada a feras como David Robinson, Patrick Ewing e Karl Anthony-Towns. "Minha família me colocou em posição de conquistar todos os meus objetivos. Quero representar o meu país da melhor maneira possível", disse em discurso após ser selecionado.

Nas seleções do Draft que vieram em seguida, nenhuma surpresa. O segundo recrutado foi o ala-pivô Marvin Bagley III, de Duke, pelo Sacramento Kings. Destacou-se por sua capacidade ofensiva, visão de jogo diferenciada, além de ser decisivo em momentos cruciais dos jogos.

O terceiro nome a ser chamado foi o do badalado Luka Doncic, do Real Madrid. O esloveno de 19 anos impressionou com a performance na temporada europeia. Foi o quinto jogador estrangeiro da história a ser escolhido no Top 3. Mas não ficará no Atlanta Hawks que o escolheu, pois logo foi transferido para o Dallas Mavericks, que cedeu a sua quinta escolha, Trae Young, e uma futura escolha de primeira rodada.

A quarta escolha do Draft foi feita pelo Memphis Grizzlies, que assinou com o pivô Jaren Jackson Jr., pouco falado, mas com enorme potencial mostrado em Michigan State.

Confira as 10 primeiras escolhas do Draft de 2018:

1.º - Deandre Ayton - Phoenix Suns

2.º - Marvin Bagley III - Sacramento Kings

3.º - Luka Doncic - Atlanta Hawks (transferido para o Dallas Mavericks)

4.º - Jaren Jackson Jr. - Memphis Grizzlies

5.º - Trae Young - Dallas Mavericks (transferido para o Atlanta Hawks)

6.º - Mohamed Bamba - Orlando Magic

7.º - Wendell Carter Jr. - Chicago Bulls

8.º - Collin Sexton - Cleveland Cavaliers

9.º - Kevin Knox - New York Knicks

10.º - Mikal Bridges - Philadelphia 76ers (transferido para o Phoenix Suns)