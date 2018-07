Pivô do Boston Celtics, Vitor Faverani volta à mesa de cirurgia

Ainda sem saber se vai jogar a NBA nesta temporada, o pivô Vitor Faverani, do Boston Celtics, voltou à mesa de cirurgia nesta segunda-feira, em Murcia, na Espanha. O jogador escolheu o médico do seu ex-clube, o UCAM Murcia, para voltar a operar o joelho esquerdo, lesionado em fevereiro do ano passado.

Faverani chegou à NBA há um ano, depois de se destacar no basquete espanhol. Ele começou bem pelo Celtics, chegando a fazer partidas com mais de 10 rebotes, mas foi caindo de rendimento até passar para o time satélite do Boston na Liga de Desenvolvimento. Em fevereiro, sofreu lesão no joelho e precisou ser operado.

O pivô ficou fora do Mundial e tinha seu retorno previsto para a pré-temporada, mas seu quadro clínico não evoluiu conforme esperado. O Boston constatou inflamação no menisco e Faverani voltou à mesa de cirurgia. De acordo com a imprensa espanhola, a operação foi bem sucedida. O brasileiro deve voltar a treinar em seis ou oito semanas.

O elenco do Boston conta com 20 jogadores, mas só 15 podem iniciar a temporada da NBA. Quatro jogadores com contrato temporário devem ser dispensados, com a diretoria do Celtics precisando se livrar de mais um atleta - seja por rescisão ou troca por uma escolha no draft. Faverani é um dos jogadores cotados para sair.