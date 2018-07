Pivô do Jazz sofre lesão e fica de fora dos playoffs

O pivô turco do Utah Jazz, Mehmet Okur, está fora dos playoffs da NBA após sofrer uma lesão no tendão de Aquiles esquerdo, de acordo com um relatório do gerente geral do Jazz, Kevin O'Connor.

Okur precisa de uma cirurgia e é quase certo que perca também o campeonato mundial, que vai ser disputado na sua terra natal.

O pivô foi para sua casa em Salt Lake City neste domingo, depois que ficou sabendo dos resultados do exame de ressonância magnética a que foi submetido em Denver pelos especialistas.

Okur se machucou quando tentava uma entrada no garrafão durante o primeiro tempo do primeiro jogo da série do Jazz contra o Nuggets, embora antes da partida tinha tomado remédio para dor para tratar uma tendinite.

O Jazz também sofre a baixa do ala titular, o russo Andrei Kirilenko e Carlos Boozer não está em usa melhor condição física após sofrer uma forte pancada nas costas durante o penúltimo jogo da temporada regular disputada contra o Golden State Warriors.